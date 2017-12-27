Ara
MENÜ
Eğitim Haberleri
EĞİTİM
    Haberler >Eğitim>Jean Monnet Burs Programı’na başvurular başladı

    Jean Monnet Burs Programı’na başvurular başladı

    AA
    27.12.2017 - 15:20 | Son Güncelleme:

    Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı, uygulayıcısı olduğu Jean Monnet Burs Programı ile Avrupa'da araştırma ve yüksek lisans yapma imkânı sağlıyor.

    AB Bakanlığından yapılan açıklamada, Jean Monnet Burs Programı'nın 2018-2019 akademik yılı duyurusunun 25 Aralık'ta yayımlandığı hatırlatıldı.

    Buna göre, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen ve AB Bakanlığı tarafından uygulanan burs programı için başvurular 23 Şubat 2018'de sona erecek.

    Jean Monnet Burs Programı ile 2018-2019 akademik yılında 180 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatıyla ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme ve araştırma programlarına katılma imkânı sunulacak. 2018-2019 akademik yılında 180 bursiyere toplam 6 milyon avro tutarında burs sağlanacak.

    Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenirken, programdan kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu çalışanları, üniversitelerin akademik ve idari personeli ile lisans son sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencileri faydalanabilecek.

    Jean Monnet Burs Programıyla ilgili detaylı bilgi, AB Bakanlığı www.ab.gov.tr ve Jean Monnet Burs Programı'nın www.jeanmonnet.org.tr internet adreslerinde yer alıyor.

    Program, Türkiye’nin AB'ye tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB alanında uzmanlaşmış insan kaynağının geliştirilmesini ve müktesebatın etkin biçimde uygulanabilmesi için gerekli idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Bugüne kadar burstan yaklaşık 2 bin kişi faydalandı.

    Etiketler: Avrupa Birliği Bakanlığı , ÖĞRENCİ
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri