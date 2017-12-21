Aslan Yürek 'Jean Claude Van Damme' kimdir kaç yaşında?

Belçikalı sporcu ve aktör Jean Claude Van Damme, 18 ekim 1960'da Belçika'da doğdu. Jean-Claude Van Damme 18 ve 19 yaşında Avrupa orta siklet karate şampiyonu oldu. Kendini çelimsiz ve güçsüz bulduğu için Vücut Geliştirme idmanlarına başladı. Sonraki yıllarda Kickboks, Muay Thai ve Full Contact'a ağırlık verirken esneklik ve karate idmanlarını da aksatmadı. 99 kilodayken resmi olmayan bir Vücut Geliştirme organizasyonunda Mr. Belgium ünvanını aldı.
Van Damme'ı uluslararası aksiyon starı yapan rolü Bloodsport adlı film projesiyle birlikte başladı.Filmin kısa sürede tüm dünyadaki gişe başarısından sonra Van Damme aksiyon / macera filmlerinin en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Universal Studios'la yaptığı 6 filmlik anlaşma ile daha nitelikli ve daha büyük bütçeli projelerden önemli paralar kazanmaya başladı. Daha sonra senaryolarına katkıda bulunduğu ‘Lionheart’ Death Warrent ve ‘Double Impact’ Universal Soldier gibi aksiyon filmlerinde kariyerinin altın çağını devam ettirdi. Van Damme bugüne kadar dört farklı kadınla beş kez evlendi.
Evlilikleri :
1.evliliği : Venezuellalı Maria Rodriguez ile 25 Ağustos 1980 tarihinde evlendiler. 1981'de Van Damme Amerika'ya taşınınca 1984'de boşandılar.
2.evliliği : Cynthia Derdian: 24 Ağustos 1985 - 1986 (boşandı)
3.evliliği : Vücut geliştirici ile Gladys Portugues 3 Ocak 1987 tarihinde evlendi. 1992 tarihinde boşandı. (2 çocuk) Kristopher (d.1987) ve Bianca (d.1990)
4.evliliği : Model Darcy LaPier ile 3 Şubat 1994 tarihinde evlendi, Kasım 1996 tarihinde boşandı, (1 çocuk) Nicholas(d.1995)
5.evliliği: Vücut geliştirici Gladys Portugues ile tekrar 25 Haziran 1999 tarihinde evlendi. Evliliği devam ediyor.
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