JCI Altın Fikirler Akademisi'nde kazanan projeler ödüllendirildi

Girişim ekosistemine katkı sağlamak ve girişimcileri JCI bünyesine katmak misyonu ile yola çıkan uluslararası sivil toplum kuruluşu JCI, AFA’nın ilk elemesini geçerek akademiye katılmaya hak kazanan genç girişimciler ile Anadolu turunda buluştu. AFA İstanbul akademisi ile 29-30 Temmuzda başlayan Anadolu turu Habita Coworking’de iki gün boyunca aralıksız eğitmen ve mentör buluşmalarıyla gerçekleşti. Akademiler 19-20 Ağutos’da Ankara Bilkent Cyberpark’ta ve 9-10 Eylül İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde gerçekleştirilerek tamamlandı.

Türkiye’ye girişimciliği öğreten isimlerin önünde gelen Ufuk Batum’un baş eğitmen olduğu , AFA İstanbul, Ankara ve İzmir akademilerine Türkiye’nin 31 şehrinden 100 girişimci katıldı. Batum; ‘’Türkiye’de girişimcilik ön plana çıkan konular arasında. Birçok kurum, kuruluş bu alanda eğitimler yapıyor ve programlar düzenliyor. Bunlar arasında JCI Türkiye’nin AFA’sı dikkat çekiyor. Çünkü programı deneyimli ve dinamik insanlar tutkuyla yönetiyor. Canla başla çalışarak; eğitmenleri ve mentorları üzerinden gerçek dünyanın bilgisini, deneyimini ve network’ünü girişimci adaylarına sunuyorlar. ‘’ diyerek düşüncelerini paylaştı.

İşte kazanan fikirler ve projeler

Yarışmanın kazananları bir yıl boyunca yalnızca projelerine odaklanacaklar ve yıllık ofis, websitesi , micro mba, satış eğitimi, sosyal medya yönetimi, patent ve seo gibi giderleri Altın Fikirler Akademisi sponsorları tarafından karşılanacak. Altın Fikirlerin Kazananlarına ödülleri Mekan Sponsoru Dedeman Hotel İstanbul’da teslim edilmek üzere buluşuldu. Yarışmanın kazanan fikirleri ve girişimcileri ise şöyle;

Burak Çiflikli Certify Me Sertifika Yönetim Sistemi ile organizasyonların günlük hayatta kişilere verdikleri sertifikaların dijital ortamda yönetimini gerçekleştirecek olan web tabanlı bir sistem üzerine çalışıyor.

Alper Filiz ve Sertaç Sıkı Petbook ile kaybolan evcil hayvanların tasmalarında taşıyacakları GPS ve kimlik sistemi ile aplikasyon üzerinden takip edilebilmelerini sağlayacak.

Nizamettin Sami Harputlu,Müge Bezgin ve Melike Gül Aydın Startup Ekibim ile Startup kurarken ortaklarını arayan kişileri bir araya getirmeyi amaçlayan, startup kurduktan sonra aradıkları elemanlara ulaştıran ve sonrada mentör bulmasını sağlayan bir website oluşturuyor.

Can Yıldız, Kağan Karadoğan ve Cavit Karakuzu Mental Segment ile konuşma problemi yaşayan Otizmli çocuklar için, üzerinde öğretilmek istenen nesne veya kelimeyi temsil eden bir fotoğrafın yapıştırıldığı manyetik kartlar ya da manyetik hale getirilmiş bir obje ile, oyuncağa kaydedilen seslerin tetiklenmesini sağlayacak bir oyuncak prototipi üzerine çalışıyor.

Aral Özer ve Zeki Erpulat Cloudmarin ile marina işini modernize etme ve yeni pazar eğilimlerine adapte etme amacı taşıyan deneyimli marina profesyonelleri ve mühendislerinden oluşan ekip tarafından geliştirilen yenilikçi, güçlü ve kullanıcı dostu bir marina yönetimi yazılım üzerine çalışıyor.