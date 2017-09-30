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Japonya’ya ‘kanatlanacağız’

Hürriyet Haber
30.09.2017 - 21:23 | Son Güncelleme:

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile yaptıkları çalışmaların ardından kanatlı etin Japonya’ya ihracatının mümkün hale geldiğini belirtti.

Türkiye’nin önceki senelerde muhtelif hayvan hastalıkları nedeniyle Japonya’ya kanatlı eti ihraç edemediğini anımsatan Zeybekci, bu ülkenin kanatlı eti ve ürünlerinde 3 milyar doları aşan ithalatıyla en önemli pazar konumunda bulunduğunu kaydetti. Japonya’nın Türkiye’den söz konusu ürünlerin ihracatını gerçekleştirmesi için 2014 yılında Ekonomi Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde girişimlerin başlatıldığını anlatan Zeybekci, bu doğrultuda 2015’ten bu yana Japon tarafıyla teknik müzakerelerin yürütüldüğünü, ayrıca konunun Bakanlığınca, Japonya ile Ekonomik Ortaklık Anlaşmaları Müzakereleri gündemine defaatle taşındığını bildirdi.    

Zeybekci, eş zamanlı olarak Japonya’da teknik ticaret heyet organizasyonları düzenlendiğini ve bu kapsamda Japonya’nın kanatlı eti ithalatının tamamına yakınını gerçekleştiren firmalardan müteşekkil “Japonya Et Ürünleri Ticari Birliği” ile eşgüdümlü faaliyetlerde bulunulduğunu da belirtti.

Etiketler: Nihat Zeybekci , Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı , gazetehaberleri
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