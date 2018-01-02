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    Japonya'nın öldüren pirinç kekleri

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 15:05 | Son Güncelleme:

    Japonya'daki yeni yıl kutlamalarında geleneksel pirinç keklerinden yiyen iki kişi öldü, birkaç kişinin de durumlarının ağır olduğu belirtildi. Yetkililer her yıl iyi çiğnenmediği takdirde boğaza yapışıp boğulmaya yol açan pirinç kekleri için uyarılar yapıyor.

    Japonyanın öldüren pirinç kekleri

    "Moçi" adlı geleneksel pirinç kekleri masum görünüyor, ancak yemesi çok zor olan bu kekler her yıl birkaç kişinin ölümüne neden oluyor.

    Yumuşak ve sakızımsı pirinçten yapılan yuvarlak kekler önce buharda pişiriliyor, daha sonra da dövülüp püre haline getiriliyor. Püreden yapılan yuvarlak moçiler daha sonra ya kaynatılarak ya da fırına verilerek yeniyor.

    Japon aileler, yeni yılda geleneksel olarak yaptıkaları et sulu bir sebze çorbasının içinde moçileri ısıtıyor.

     

    NASIL ÖLÜME YOL AÇIYOR?

    Moçiler sakız gibi ve yapışkan. Yutulmadan önce ise çok uzun süre çiğnenmesi gerekiyor.

    Moçi, gerektiği gibi çiğneyemeyen çocuklar ve yaşlılar için yemesi daha da zor bir yiyecek.
    Moçi düzgün bir şekilde çiğnenmeden yutulursa, yapışkan pirinç keki boğaza yapışabiliyor ve boğularak ölüme yol açabiliyor.

    Japon medyasına göre, moçi nedeniyle acil servise getirilenlerin yüzde 90'ı 65 yaş üzerindekiler.

    Japonyanın öldüren pirinç kekleri

    NASIL GÜVENLİ YENİR?

    Anahtar fiil; çiğnemek.

    Bu mümkün değilse, pirinç keklerinin daha küçük parçalara kesilmesi gerekiyor. Yetkililer her yıl, yeni yıl kutlamaları öncesi özellikle çok genç ve yaşlılara moçilerini küçük parçalara bölüp yemesi gerektiği uyarısında bulunuyor.

    Bun karşın her yıl moçi nedeniyle ölümler görülüyor.

    2014'ün yeni yıl kutlamalarında moçi nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirirken, 2016'de bir, 2015'te de 2 kişi hayatını kaybetmişti.

    Japonyanın öldüren pirinç kekleri

    Etiketler: Japonya , KEK , yeniyıl
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