Japonya’dan gıda ithalatında radyasyon kontrolü kalktı

Ekonomi Bakanlığı tarafından hazırlanan, Japonya'dan İthal Edilecek Gıda ve Tarım Ürünlerinin Radyasyon Kontrolü Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Japonya'dan ithal edilen gıda ve tarım ürünlerine yönelik radyasyon kontrolü yapılmayacak.

Daha önce, Japonya menşeli veya çıkışlı gıda ve tarım ürünlerinin ithalatında, uygunluk belgesi hazırlanırken ürünlerin radyasyon içermediğine dair Türkiye Atom Enerjisi Kurumunun uygunluk yazısı aranıyordu.





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