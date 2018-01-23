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    Japonya'da volkan patladı çığı tetikledi... Yaralılar var

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 07:58 | Son Güncelleme:

    Japonya'da Kusatsu bölgesi yakınlarında bir kayak merkezinde yanardağ harekete geçti. Volkanik patlama çığı tetkiledi. Olayda en az 10 kişinin yaralı olduğu bildiriliyor.

    6 kişinin kurtarıldığı, bazılarının yaralı olduğu söylenirken, BBC en az 10 kişinin volkanik taşlardan dolayı yaralandığı belirtildi. İki kişinin durumunun ciddi olduğu belirtilirken, ayrıntılı bilgi verilmedi.

    Japon medyası birkaç kişinin çığın altından kurtarıldığını aktardı.

    Japon Meteoroloji Kurumu, 2,160 metrelik Kusatsu-Shirane yanardağının sabah saatlerinde patladığını açıkladı. İnsanların patlamanın gerçekleştiği kayak merkezine gitmemesi konusunda uyarı yayınlandı.

    Japonya'nın 110 aktif yanardağı var ve bunların 47'si izleniyor. Eylül 2014'te, Japonya'daki en büyük volkanik felaket olan Ontake Dağı patlamasında 63 kişi hayatını kaybetmişti.

    Etiketler: Volkan , Çığ
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