Japonya'da savaş oyunu

Japonya’nın başkenti Tokyo’da yapılan tatbikatta gönüllü katılımcılar maskeleriyle birlikte sığınaklara koştu. Tatbikat kapsamında insanlar, metro istasyonlarına ve yeraltındaki bir alanlara girdi.

'HALKI KORKUYA SÜRÜKLÜYORLAR'

Tatbikata tepki gösterenler de vardı. Küçük bir grup, tatbikatı protesto ederken polisle çatıştı. Protestocular, tatbikatın halkı korkuya sürükleyen bir savaş oyunu olduğunu söyledi.

Japon hükümet yetkilisi Hiroyuku Suenaga ise tatbikatın gerekli olduğunu ifade etti. Suenaga, “Kuzey Kore’den atılan bir füze buraya 10 dakikadan az sürede varacak. İlk alarm füzenin fırlatılmasından 3 dakika sonra gelecek. Yani bir sığınak bulmak için çok az zaman var” dedi.

ASKERİ HAZIRLIK

Japonya’nın Kuzey Kore’den gelecek olası bir balistik füze saldırısına karşı askeri hazırlığı da sürüyor. Aegis destroyerleri ve PAC-3 Patriot füze bataryaları Kuzey Kore’nin füzelerini havada imha etmek için bekliyor. Japonya ayrıca, Kuzey Kore’nin füze tesislerini vurabilecek cruise füzeleri de almaya karar verdi.