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    Japonya'da halk sandığa gidiyor

    Hürriyet Haber
    22.10.2017 - 13:15 | Son Güncelleme:

    Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin eylül sonunda parlamentonun alt kanadı Temsilciler Meclisi'ni feshederek erken seçime gidilmesi kararı alması üzerine ülkede genel seçimler bugün düzenleniyor.

    Anketler, Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratlar'ın zaferle çıkacağını ve 465 koltuğun yaklaşık üçte ikisini alacağını gösteriyordu. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulacak.

    Abe, erken seçim kararı almasını, Japonya'nın karşı karşıya olduğu 'ulusal krizleri' ele almak için 'tazelenmiş vekalete' ihtiyaç duyması olarak açıklamıştı.

    Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

    Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı.

     

    Etiketler: japon , haber
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