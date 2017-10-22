Japonya'da halk sandığa gidiyor

Anketler, Abe'nin liderliğindeki Liberal Demokratlar'ın zaferle çıkacağını ve 465 koltuğun yaklaşık üçte ikisini alacağını gösteriyordu. Ülkede oy verme işlemi yerel saatle 20.00'de son bulacak.

Abe, erken seçim kararı almasını, Japonya'nın karşı karşıya olduğu 'ulusal krizleri' ele almak için 'tazelenmiş vekalete' ihtiyaç duyması olarak açıklamıştı.

Kuzey Kore nükleer tehdidi, Fukuşima sonrası izlenecek nükleer politika ve vergi meselesinin bu krizler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Japonya'da parlamentonun üst kanadı Senato seçimi, Temmuz 2016'da yapılmıştı.