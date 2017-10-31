Japonya'da dehşet! Öldürüp cesetleri üstünde 'çalıştı'

Tokyo'nun güneyindeki Zama'da bir apartmanda arama yapan polis 2'si kesik baş olamk üzere 8'i kadın 9 kişiye ait vücut parçaları buldu.

Başların bir buz kutusunda, diğer vücut parçalarının da evdeki çeşitli kutularda bulunduğu aktarıldı. Dairede yaşayan 27 yaşındaki Takahiro Şiraişi'nin gözaltına alındığı açıklandı.

ÖLDÜRÜP CESETLERİ ÜZERİNDE BİRAZ ÇALIŞTI.

NHK'nın aktardığına göre zanlı polise "Onları öldürdüm ve daha sonra kanıtları saklamak için vücutlar üzerinde biraz çalıştım" dedi.

Japon basınına göre zanlının odasında bir de testere bulundu.

Polis yetkileri tüyler ürpertici olayı 23 yaşındaki kayıp bir kadını ararken keşfetti. Polisin kayıp kadın ile zanlı arasında iletişim kurulduğunu kamerlar yardımıyşa keşfetmesi sonucu apartmanda aramanın yapıldığı belirtildi.

Sankei Şimbun kayıp kadının daha önce Twitter'dan "Benimle birlikte ölecek birini arıyorum" diye yazdığını da aktardı. Başka Japon yayın organları da Şiraişi ile kadının intihar olayları hakkında bilgi veren bir internet sitesi aracılığıyla iletişim kurduğunu iddia etti.