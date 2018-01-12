Japonya istismar edilen kadınlardan özür dilemeyecek

Kyodo ajansının haberine göre, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'un, "Japonya'nın tarihi gerçekleri kabul ederek istismar mağduru kadınlardan samimi bir şekilde özür dilemesi" talebi Japonya'dan karşılık bulmadı. Haberde, Başbakan Abe, iki ülke arasında 2015'te varılan anlaşmaya ek kabul edemeyeceğini belirtti.

Abe, basına yaptığı açıklamada, "Güney Kore'nin tek taraflı ek tedbirler talebini hiçbir şekilde kabul edemeyiz. Japonya-Güney Kore arasındaki anlaşma iki ülke arasında verilmiş bir sözdü. Bu sözü tutmak, uluslararası ve evrensel bir ilkedir." ifadesine yer verdi.

Japonya'nın söz verdiği her şeyi yerine getirdiğini vurgulayan Abe, Güney Kore'nin de aynı tavrı göstermesini beklediğini dile getirdi.

Japonya'nın tarihi gerçekleri kabul ederek bu kadınlardan samimi bir şekilde özür dilemesini isteyen Moon, hafta içi düzenlediği basın toplantısında, "İstismar edilen kadınlar meselesi doğruluk ve adalet ilkesi temelinde çözülmelidir. Kurbanların, gerçeklerin kabullenmesi ve özür dilenmesi durumunda Japonya'yı affedeceklerini düşünüyorum." görüşünü dile getirmişti.

Japonya, bu talebin kabul edilemez olduğunu belirterek Güney Kore'yi protesto etmişti. Japonya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kore'nin Tokyo Büyükelçiliği aracılığıyla ilettiği protestoda, Moon'un konuyla ilgili yorumlarının kabul edilemez olduğunu bildirmişti.

Bakanlık yetkilisi Kenji Kanasugi, Japonya'nın istismar edilen kadınlar konusunda iki ülke arasında 2015'te varılan anlaşma konusundaki tavrını değiştirmeyeceğini aktarmıştı.

Japon askerleri, 1930'lu yıllarda başlayıp 2. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar, büyük çoğunluğu Kore, Filipinler, Tayvan ve diğer Asya ülkelerinden yaklaşık 200 bin kadına tecavüz etmişti.

Güney Kore ve Japonya istismar mağduru kadınlara tazminat ödenmesi için 2015'te anlaşma imzalamıştı. Anlaşma kapsamında, Seul ve Tokyo, istismar mağduru Koreli kadınlar konusunun "nihai ve değiştirilemez şekilde" karara bağlanmasında anlaşma sağlamıştı.



Anlaşma kapsamında Japonya, hayatta kalan kadınlara tazminat ödenmesi için fon kurmuş, karşılığında Güney Kore'nin artık bu konuda suçlayıcı ifade ve tavırlardan kaçınmasını talep etmişti. Mayıs ayında göreve gelen Devlet Başkanı Moon, Güney Kore halkının anlaşmayı duygusal olarak kabul edilemez bulduğunu savunarak konuyu yeniden tartışmaya açmıştı.



Moon, selefi Park Geun-hye döneminde Japonya ile varılan anlaşmadan ötürü özür dilemişti. Moon, Park döneminde varılan mutabakatı, kurbanların ve vatandaşların izni olmadan yapılan "siyasi bir anlaşma" olarak nitelendirmişti. Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha da ülkesinin 2015'te varılan anlaşmanın yeniden müzakeresini talep etmeyeceğini açıklamıştı.