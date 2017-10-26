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    Japonya: 74 yaşındaki 'ninja kıyafetli hırsız' yakalandı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 09:36 | Son Güncelleme:

    Japonya'da polis, ninja kıyafeti giyerek birçok hırsızlık olayınının şüphelisi olan kişinin yakalandığını açıkladı.

    Yaklaşık sekiz yıldır devam eden "ninja" hırsızlıklarının sonucunda yakalanan zanlının yaşı da polise sürpriz oldu. Yakalanan hırsızlık zanlısının 74 yaşında olduğu da belirtildi.

    BBC Türkçe'nin haberine göre 250'den fazla zorla girme olayının faili olduğu açıklanan zanlı "Heisei Ninjası" lakabı ile anılıyordu. Güvenlik kameralarından gizlenmek için yüzünü gizlediği açıklanan zanlı, yaklaşık 1 milyon lira değerinde hırsızlık olayı ile ilişkilendiriyor.

    Zanlıyı bir süredir izleyen polisler, gün içinde zanlının, kendisi ile aynı yaştaki kişiler gibi bir hayat sürdüğünü belirtti. Suç işleyeceği zaman ise havanın kararmasını bekleyerek, terk edilmiş bir binaya gittiği ve burada "Heisei Ninjası" olarak anılmasına neden olan kimlik değişikliğini gerçekleştirdiği açıklandı.

    'Artık 74 yaşındayım ve bırakma zamanı geldi'
    Osaka şehri emniyetinden üst düzey bir yetkili, 74 yaşındaki zanlı için, "Tıpkı bir ninja gibi tamamen siyah giyiyordu" dedi. Polis aynı zamanda yakalanan adamın, büyük bir fiziksel kabiliyet gösterdiğini, kaldırımda yürümek yerine duvarların üzerinde koştuğunu da açıkladı.
    Yakalanan hırsızlık zanlısının şu açıklamayı yaptığı belirtiliyor: "Eğer genç olsaydım, asla yakalanmazdım. Artık 74 yaşındayım ve bırakma zamanı geldi"

     

     

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    Etiketler: Japonya
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