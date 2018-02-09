Japon’u, İtalyan’ı, Türk’ü... Bu soruları çözmek için yarışıyor

Dünyanın dört yanından matematik severler, TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Komitesi Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Azer Kerimov’un hazırlayıp her ay internette yayınladığı problemi çözmek için birbiriyle yarışıyor. Kimi İtalya’dan yolluyor yanıtı, kimi Japonya’dan. Aralarında matematik olimpiyatlarında madalya alanlar bile var. Prof. Dr. Kerimov, ‘Her ay bir matematik problemi’ etkinliğini 16 yıldır sürdürüyor. 2001’den beri ayda bir, matematik problemini üniversitenin web sayfasında yayınlıyor. Çözenler Prof. Dr. Kerimov’a yanıtı atıyor. Doğru yapanların isimleri ay sonunda aynı yerde duyuruluyor. Hedef ise, özellikle lise öğrencilerini bu sorularla uğraşmaya teşvik etmek. 27 yıldır üniversitede görevli akademisyen, aynı zamanda TÜBİTAK Matematik Olimpiyatları Komitesi Başkanı. Uluslararası Matematik Olimpiyatları’nda çıkan tarzda sorular hazırladığını belirterek, “Öğrencileri matematiğe çekmek için ilginç, çok daha az bilgi gerektiren, zekaya dayalı sorular koyuyoruz” diyor.

Prof. Dr. Azer Kerimov

NASIL BULDULAR BİLMİYORUZ

Boğaziçi, Dokuz Eylül gibi üniversitelerin öğrencileri, fen liseleri ağırlıklı olmak üzere liseliler de sorulara ilgi gösteriyor.

Konu matematik olunca dil de ortak oluyor. Bir şekilde gelenekten haberdar olan başka ülkelerdeki matematik severler de yoğun ilgi gösteriyor. İsviçre, Japonya, Slovakya, Hindistan, İtalya, İsveç, ABD, Almanya, Türkmenistan, Azerbaycan, Singapur; bu ülkelerden bazıları. “Bir şekilde haberdar olmuşlar ben de anlamadım” diyen Prof. Dr. Kerimov, şunları söylüyor:

“Birçoğu olimpiyat öğrencisi. Zamanında katılmışlar ya da şimdi katılıyorlar. O ilgilerini çekiyor. Soruyu bir, iki gün geç yayınlayalım, hemen ‘Ne oldu?’ diye mail atıyorlar. Sıkı takipçiler oluştu. Son zamanlarda Japon biri var, hemen çözüyor. Herhalde ilk çözüp yollamak için sürekli takipte. Matematik olimpiyatlarında iki kez altın madalya kazanmış. Takip edenlerin sayısı çok. Eğer soru diğerlerine oranla biraz kolaysa, çözen sayısı artıyor. Şimdi biraz daha zorlaştırdık. Sorular bilgi ve tecrübe gerektiriyor.”

Azer hocaya sadece sorunun çözümü de gitmiyor. “İlginç e-postalar da alıyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı veriyor:

“Dünya’da çözülemeyen sorular var. Listeleri bulunuyor. Onları çözdüm deyip kontrol amacıyla gönderenler oldu. Genelde çözümler yanlış oluyor. Soru önerenler var, ama dışarıdan soru almıyoruz.”