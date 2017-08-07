 Japonların dünyanın en ilginç insanları olduğuna 6 kanıt

Konserve restoranları

Bir restoranı, restoran yapan en önemli şey nedir? Yemekleri. E yemekler standart, hazır ürünler olursa ne olur? Japonya'daki konserve restoranları olur. Japonya'daki konserve restoranlara girdiğiniz ilk andan itibaren süper marketleri hatırlatan raflar ilginizi çekiyor. Raflardan istediğiniz konserveleri seçiyorsunuz ve masanıza getirerek yiyorsunuz. İnsanların aklı nelere çalışıyor değil mi?





Çıplaklar festivali

Çıplak festivali yani Hadaka Matsuri, Japonya'da sıkça düzenlenen bir festival türü. Japonlar çıplaklar festivali yaparak, kötü ruhlardan arınabileceklerini düşünüyorlar. Fudoshi adı verilen ilginç kıyafetlerini de bu festivallerde giyiyorlar.

Kararmış yüzler

Japon kadınları yüz karartmayı sıkça yapıyorlar. Cilt, makyaj ve solaryum ile olabildiğine yanık hale getiriliyor. Tabii sadece bununla da bitmiyor. Ekstra olarak neon kıyafetler ile akım tamamlanıyor.

Uyuma kafeleri

Tokyo'da bulunan sarılma kafeleri gerçekten tuhaf yerler. Erkek müşteriler kafelere gelerek, belirli bir ücret karşılığında kafelerdeki kadınlarla uyuyorlar. Bu süreç içerisinde partneri sarabiliyor veya saçını okşayabiliyorlar. Yanlış anlaşılmasın; uyuma kafelerinin tek sebebi şefkate ihtiyaç duyan erkeklerin ihtiyaçlarını karşılaması.





Kapsül oteller

Japonya'da bulunan kapsül oteller sıkça tercih ediliyor. Biraz yer tasarrufu, biraz minimalistlik derken ortaya kapsül oteller çıkmış. Bu kapsüllerin içerisinde düşünebileceğiniz her şey mevcut.

Kancho

Kancho... İşte ilginç bir Japon kültürü daha. Böyle mizah anlayışı mı olur? dedirtecek cinsten hem de. Kancho aslında bir şakalaşma biçimi. Ellerinizi silah tutarmış gibi yapıyorsunuz ve şaka yapacağınız kişinin poposuna doğrultuyorsunuz. Kancho, Japonya'da sıkça yapılan bir şaka türü. Öyle ki, bunun heykeli bile yapılmış.



