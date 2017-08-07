 Japonların dünyanın en ilginç insanları olduğuna 6 kanıt

Konserve restoranları
Bir restoranı, restoran yapan en önemli şey nedir? Yemekleri. E yemekler standart, hazır ürünler olursa ne olur? Japonya'daki konserve restoranları olur. Japonya'daki konserve restoranlara girdiğiniz ilk andan itibaren süper marketleri hatırlatan raflar ilginizi çekiyor. Raflardan istediğiniz konserveleri seçiyorsunuz ve masanıza getirerek yiyorsunuz. İnsanların aklı nelere çalışıyor değil mi?
Çıplaklar festivali
Çıplak festivali yani Hadaka Matsuri, Japonya'da sıkça düzenlenen bir festival türü. Japonlar çıplaklar festivali yaparak, kötü ruhlardan arınabileceklerini düşünüyorlar. Fudoshi adı verilen ilginç kıyafetlerini de bu festivallerde giyiyorlar.
Kararmış yüzler
Japon kadınları yüz karartmayı sıkça yapıyorlar. Cilt, makyaj ve solaryum ile olabildiğine yanık hale getiriliyor. Tabii sadece bununla da bitmiyor. Ekstra olarak neon kıyafetler ile akım tamamlanıyor.
Uyuma kafeleri
Tokyo'da bulunan sarılma kafeleri gerçekten tuhaf yerler. Erkek müşteriler kafelere gelerek, belirli bir ücret karşılığında kafelerdeki kadınlarla uyuyorlar. Bu süreç içerisinde partneri sarabiliyor veya saçını okşayabiliyorlar. Yanlış anlaşılmasın; uyuma kafelerinin tek sebebi şefkate ihtiyaç duyan erkeklerin ihtiyaçlarını karşılaması.
Kapsül oteller
Japonya'da bulunan kapsül oteller sıkça tercih ediliyor. Biraz yer tasarrufu, biraz minimalistlik derken ortaya kapsül oteller çıkmış. Bu kapsüllerin içerisinde düşünebileceğiniz her şey mevcut.
Kancho
Kancho... İşte ilginç bir Japon kültürü daha. Böyle mizah anlayışı mı olur? dedirtecek cinsten hem de. Kancho aslında bir şakalaşma biçimi. Ellerinizi silah tutarmış gibi yapıyorsunuz ve şaka yapacağınız kişinin poposuna doğrultuyorsunuz. Kancho, Japonya'da sıkça yapılan bir şaka türü. Öyle ki, bunun heykeli bile yapılmış.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün