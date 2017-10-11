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Japonlardan art arda Türkiye açıklaması

Emre ÖZPEYNİRCİ
11.10.2017 - 12:07 | Son Güncelleme:

Japon Honda’dan sonra Türkiye’de üretim yapan Toyota da Kobe Steel’den çelik almadığını açıkladı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den yapılan resmi açıklamada aynı Honda Türkiye gibi, “ Fabrika, çelik ihtiyacını Avrupa’dan temin etmektedir” denildi. Japon Honda da sabah yaptığı açıklamada Gebze’deki Civic Sedan üretiminin Japon Kobe Steel skandalından etkinlenmediğini belirtmiş, söz konusu parçaların Kobe Steel’den değil Avrupa’dan alındığı ayrıntısını vermişti.

 AVRUPA’DAN GELİYORJaponlardan art arda Türkiye açıklaması
Japonyanın en büyük üçüncü çelik üreticisi Kobe Steel’in yarattığı skandalın etkileri Türkiye’ye ulaşmıştı. Skandalı okuyan Türk tüketiciler, uzun zamandır araçlarındaki göçüklerinin sebebinin bu olabileceğini, yaşadıkları mağduriyetin bu şekilde daha net ortaya konabileceğini belirtiyor.

Özellikle bu konuda şikayetler Japon Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan modeli üzerinde yoğunlaşıyordu. Uzun zamadır Honda kullanıcılarının bahsettiği ve bu konuda grup oluşturduğu şikayetlerin cevabının bu skandalla ortaya çıktığı düşünülüyor. Honda kullanıcıları Türkiye’de üretilen Civic Sedan’ların C sütununda oluşan göçüklerin Kobe Steel’den kaynaklandığını belirtirken, Honda Türkiye’den bu konuda açıklama yapıldı. Açıklamada, Gebze’de üretilen Civic Sedan’ın sözkonusu parçalarının Kobe Steel’den değil Avrupa’da bir üreticiden alındığı belirtildi. Yani Japonya’da patlak veren skandalın Gebze’deki üretimi etkilemediği ifade edildi. Akşam saatlerinde bir açıklama da Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’den geldi. Açıklamada; “Kobe Steel’den çelik alımı yoktur. Fabrika, çelik ihtiyacını Avrupa’dan temin etmektedir” denild

 İŞTE SKANDALIN SEBEBİ

JAPON iş dünyası gazetesi Nikkei, Kobe Steel şirketinin bir yan kuruluşunun, veri sahtekarlığı yaptığının belirlendiğini duyurdu. Japonya’nın üçüncü büyük çelik üreticisi olan Kobe Steel, alüminyum ve bakır ürünlerinin müşteri spesifikasyonlarına uygun olduğu yolundaki verilerinin uydurma olduğunu itiraf etmişti. Japon imalat sektöründe şok etkisi yapan bu açıklamaya konu olan parçalar otomobiller, uçaklar ve uzay roketlerinde kullanılıyor. Nikkei’nin haberinde ise, Kobe Steel ve diğer üreticilerin ürünlerini kontrol eden Kobelco Research adlı yan kuruluşunun, yarı-iletken malzemeleri kontrolden geçirmeden müşterilere sevk ettiği bildiriliyor. Ana şirket ve yan kuruluşun sözcüleri, Kobelco hakkında soruşturma yapıldığını söylediler.
Japonlardan art arda Türkiye açıklaması
Eylül 2016'da 123 milyon TL yatırımla yeni Civic Sedan Gebze'de üretilmeye başlandı.

Bu skandal tüm dünyayı etkileyecekBu skandal tüm dünyayı etkileyecek

 

 

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Etiketler: Japon Honda , Civic Sedan , Kobe Steel
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