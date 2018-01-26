Japonlar yine yaptı yapacağını: Burun kılı kesme makinesi!

Her gün dünyanın hazır olmadığı (ve bizce hazır olmasına gerek de olmayan) pek çok yeni fikir ve buluş ortaya çıkmıyor ve görünene göre bu cihazlardan biri daha, tüketiciler için sunulmaya hazır: Akıllı telefon unuza bağlanarak çalışan "burun tüyü kesme makinesi." Tabi bunu kullanırken kesilen tüylerin telefon ekranınıza düşmesine de razı olmanız gerekecek.

Japon satıcı Thanko, bu durumdan pek de çekinmiyor gibi gözüküyor ve bu yüzden de yeni cihazı "Smartphone Nose Hair Cutter"ı satışa sunmuş durumda.Ayrıca Thanko, bütün içtenliği ile bu cihazın kullanımını gösteren bazı ürün fotoğraflarını da kullanıcıları için yayınladı.

Bu düzeltici, bir Apple iPhone veya Android telefonun güç girişine uyumlu bir USB bağlantı parçasına sahip ve cihazı sipariş ederken, bağlantının uyumlu olması için hangi telefonu kullandığınızı belirtmeniz gerekiyor.

Thanko'nun söylediğine göre bu cihaz, önemli iş görüşmelerinin öncesi gibi acil durumlarda kolay bir şekilde görünümünüzü düzeltmenize imkan tanıyor.

Düzelticinin fiyatı ise 1480¥ (yaklaşık 13 dolar) olarak belirlenmiş ve sadece Japonya'da satışa sunuluyor. Başka bir deyiş ile eğer - bir nedenle - gerçekten bu cihazı istiyorsanız, bulmak için biraz uğraşmanız gerekebilir.



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