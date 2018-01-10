Japonlar turşu ve şalgamı yurtdışına açacak... Dünyada ‘Kükrer’

JAPON Ajinomoto Grubu, 6 yılda 600 milyon lira yatırım yaptığı Türkiye pazarını üretim üssü haline getirmeyi planlıyor. Yıldız Holding’e ait Bizim Mutfak markasının bulunduğu Örgen Gıda’yı ve ‘Kemal Kükrer’ markasıyla bilinen Kükre Gıda’yı satın alan Ajinomoto, gıda ve içecekte dünyanın ilk 10 markası arasına girmeyi hedefliyor. Örgen Gıda ve Kükre Gıda Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun, “Bugün birçok ürünümüzü 21 ülkeye ihraç ediyoruz. Kemal Kükrer markası ile de şalgam suyu, sirke ve turşu gibi ürünleri yeni pazarlara açıyoruz. Amerika bu pazarlardan birisi. Önümüzdeki dönemde yeni ülkeler eklenecek” dedi.

BÖLGESEL ÜS OLDU

Sinan Altun, Türkiye’deki yatırım ve büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü adımlarla yürüdüklerini belirterek, şunları söyledi: “Ajinomoto, 109 yıllık köklü geçmişi, yaygın global ağı ve 1700 kişinin çalıştığı güçlü Ar-Ge departmanı ile bugün dünyanın en önemli ve en büyük gıda üreticileri arasında yer alıyor. Ajinomoto’nun bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı Türkiye’de de çok büyük hedefleri var. Yaptığımız yatırımlarla alanımızda Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından biri olduk. Yeni yatırımlarla bu kapasitemizi artırarak ve zenginleştirerek çok daha iddialı bir konuma ulaşacağız.”

Altun, Türkiye’deki yatırımlara devam edileceğini belirterek, şöyle konuştu: “Ajinomoto, 2016 yılında 10 milyar dolar net satış gerçekleştirdi. Ajinomoto’nun işletme karlarının yüzde 49’u Japonya’da, yüzde 41’i Tayland, Vietnam, Filipinler, Endonezya ve Brezilya’da, yüzde 8’si Kuzey Amerika ve Avrupa’da. Yüzde 2’si ise yükselen yıldız olarak adlandırdıkları Türkiye’nin de içinde olduğu Ortadoğu, Afrika, Hindistan bölgesinde gerçekleşti. Türkiye’nin de içinde olduğu yatırımların yeni başladığı bu bölgede 2020 hedefimiz bu oranı yaklaşık 4 katına çıkarmak ve globalde 2020’de gıda ve içecekte dünyanın ilk 10 markası arasına girmek. Temel hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye’yi bölgesel üretim üssü haline getirmek.”

GÜÇ KATACAĞIZ

Ajinomoto Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Toru Okazaki de, “Türkiye’nin son yıllarda sahip olduğu ekonomik vizyon ve büyüme potansiyeline duyduğu inanç ile güçlü yatırımlara imza atıyoruz. Ajinomoto olarak global ölçekteki Ar-Ge altyapısına sahibiz. Türkiye’nin vizyonuna güç katmaya hazırız” dedi.

‘UMAMİ’Yİ SEVDİK

5’inci tat olarak dünyada yaygın kullanımı olan baharatlı-tuzlu bir tat ‘umami’nin Türkiye’de de satışı başladı. ‘Umami’nin ilk defa Ajinomoto ile Türkiye’ye geldiğini anlatan Sinan Altun, satışların başladığını, bu tadın kullanımının yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapacakların söyledi. Altun, “Japonlar az ve öz yiyerek uzun ve sağlıklı yaşıyor. Umami de bu kültürden geliyor. Ajinomoto da kelime olarak ‘tadın özü’ demek” ifadelerini kullandı.