Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Japonlar turşu ve şalgamı yurtdışına açacak... Dünyada ‘Kükrer’

Japonlar turşu ve şalgamı yurtdışına açacak... Dünyada ‘Kükrer’

EKONOMİ SERVİSİ
10.01.2018 - 21:38 | Son Güncelleme:

Bünyesinde Türkiye’nin köklü gıda markası Kemal Kükrer’in yanı sıra Bizim Mutfak’ı bulunduran Japon Ajinomoto Grubu, yıldız ülkeler arasında gördüğü Türkiye’yi üretim üssü yapacak. Ajinomoto global pazarlardaki gücünü kullanarak Kemal Kükrer markasıyla sirke, turşu ve şalgam suyu gibi ürünleri de dünyaya açacak.

JAPON Ajinomoto Grubu, 6 yılda 600 milyon lira yatırım yaptığı Türkiye pazarını üretim üssü haline getirmeyi planlıyor. Yıldız Holding’e ait Bizim Mutfak markasının bulunduğu Örgen Gıda’yı ve ‘Kemal Kükrer’ markasıyla bilinen Kükre Gıda’yı satın alan Ajinomoto, gıda ve içecekte dünyanın ilk 10 markası arasına girmeyi hedefliyor. Örgen Gıda ve Kükre Gıda Şirketleri İcra Kurulu Başkanı Sinan Altun, “Bugün birçok ürünümüzü 21 ülkeye ihraç ediyoruz. Kemal Kükrer markası ile de şalgam suyu, sirke ve turşu gibi ürünleri yeni pazarlara açıyoruz. Amerika bu pazarlardan birisi. Önümüzdeki dönemde yeni ülkeler eklenecek” dedi.

BÖLGESEL ÜS OLDU

Sinan Altun, Türkiye’deki yatırım ve büyüme hedefleri doğrultusunda güçlü adımlarla yürüdüklerini belirterek, şunları söyledi: “Ajinomoto, 109 yıllık köklü geçmişi, yaygın global ağı ve 1700 kişinin çalıştığı güçlü Ar-Ge departmanı ile bugün dünyanın en önemli ve en büyük gıda üreticileri arasında yer alıyor. Ajinomoto’nun bugüne kadar 500 milyon TL’den fazla yatırım yaptığı Türkiye’de de çok büyük hedefleri var. Yaptığımız yatırımlarla alanımızda Türkiye’nin en büyük gıda firmalarından biri olduk. Yeni yatırımlarla bu kapasitemizi artırarak ve zenginleştirerek çok daha iddialı bir konuma ulaşacağız.”

Altun, Türkiye’deki yatırımlara devam edileceğini belirterek, şöyle konuştu: “Ajinomoto, 2016 yılında 10 milyar dolar net satış gerçekleştirdi. Ajinomoto’nun işletme karlarının yüzde 49’u Japonya’da, yüzde 41’i Tayland, Vietnam, Filipinler, Endonezya ve Brezilya’da, yüzde 8’si Kuzey Amerika ve Avrupa’da. Yüzde 2’si ise yükselen yıldız olarak adlandırdıkları Türkiye’nin de içinde olduğu Ortadoğu, Afrika, Hindistan bölgesinde gerçekleşti. Türkiye’nin de içinde olduğu yatırımların yeni başladığı bu bölgede 2020 hedefimiz bu oranı yaklaşık 4 katına çıkarmak ve globalde 2020’de gıda ve içecekte dünyanın ilk 10 markası arasına girmek. Temel hedefimiz, 5 yıl içinde Türkiye’yi bölgesel üretim üssü haline getirmek.”

GÜÇ KATACAĞIZ

Ajinomoto Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Toru Okazaki de, “Türkiye’nin son yıllarda sahip olduğu ekonomik vizyon ve büyüme potansiyeline duyduğu inanç ile güçlü yatırımlara imza atıyoruz. Ajinomoto olarak global ölçekteki Ar-Ge altyapısına sahibiz. Türkiye’nin vizyonuna güç katmaya hazırız” dedi.

‘UMAMİ’Yİ SEVDİK

5’inci tat olarak dünyada yaygın kullanımı olan baharatlı-tuzlu bir tat ‘umami’nin Türkiye’de de satışı başladı. ‘Umami’nin ilk defa Ajinomoto ile Türkiye’ye geldiğini anlatan Sinan Altun, satışların başladığını, bu tadın kullanımının yaygınlaştırılması için de çalışmalar yapacakların söyledi. Altun, “Japonlar az ve öz yiyerek uzun ve sağlıklı yaşıyor. Umami de bu kültürden geliyor. Ajinomoto da kelime olarak ‘tadın özü’ demek” ifadelerini kullandı.

Etiketler: gazetehaberleri
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri