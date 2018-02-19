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Japonlar Türk domates suyunu sevdi

AA
19.02.2018 - 11:23 | Son Güncelleme:

Japonya geçen yıl Türkiye'den ihraç edilen her 10 litre domates suyunun 7 litresini aldı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden (UİB) aldığı bilgiye göre, dünyanın önde gelen domates üreticilerinden olan Türkiye, bu sebzenin ürünlerine yönelik ihracatında da önemli oranda döviz girdisi sağlıyor. Türkiye'den 55 ülkeye domates suyu ihraç ediliyor.

Taze domates ihracatının arttığı 2017'de domates suyu dış satımı da 2016'ya göre yüzde 72 yükselerek 3 bin 238 tona çıktı. Bu sebzenin suyundan sağlanan döviz girdisi ise yüzde 43 artarak 1 milyon 523 bin dolara ulaştı.

Domates suyunun dış satımındaki yükselişte Japonya'nın artan talebi etkili oldu. Bu ülkeye geçen yıl ihracat yüzde 156 artışla yaklaşık 2 bin 271 tona, değer açısından da yüzde 129 yükselişle 947 bin dolara çıktı.

Japonya, Türkiye'den ihraç edilen her 10 litre domates suyunun 7 litresini aldı. Domates suyu ihracatında Japonya'yı 470 tonla Hong Kong, 63 tonla Katar, 57 tonla da İngiltere izledi.

Geçen yıl Katar'a ihraç edilen domates suyu miktarında da ciddi artış kaydedildi. 2016'da 1,8 ton olan domates suyu ihracatı geçen yıl 35 kat artışla 63 tona yükseldi. Brezilya'ya yapılan dış satım ise 2017'de bir önceki yıla göre 12 kat artarak 12 tona çıktı.

Etiketler: Japonlar
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