Japonlar "sarı elmas" yiyecek, ürünün değeri artacak

Geyve ilçesinde ana geçim kaynakları arasında yer alan ayva, işçiler tarafından hasat edilmeye başlandı. Toplanan ayvalar, bahçede kalitesine göre ayrıştırılarak ihracat için hazır hale getiriliyor.



İç piyasanın yanı sıra Ukrayna, Hollanda, İtalya, Almanya, Fransa ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç edilen ayvanın pazar payının arttırılması için çalışmalar sürüyor.

Geyve ayvasının, yapılan festivallerle daha fazla ülkeye ulaştırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, Geyve ayvasının marka tescili yapıldı, ayrıca coğrafi işaret belgesi için başvuru gerçekleştirildi. Ayrıca yöresel ürünler üretim merkezi kurulması ve her yıl festival düzenlenmesi planlanıyor.

"AYVANIN MARKA TESCİLİNİ YAPTIK"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayvanın ilçenin ana geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Yıllık yaklaşık 300 bin ton ürün çıkan ilçede 65 bin ton ayva üretildiğini aktaran Kaya, "Biz de bundan dolayı ismini 'sarı elmas' koyduk. Ayvanın kalitesinin ve pazarının arttırılmasıyla alakalı Geyve Belediyesi olarak ciddi çalışmalarımız oldu. Bunlardan öncelikli olarak ayvanın marka tescilini yaptık." dedi.

"Geyve ayvası" marka tescilini yaptıklarını ve marka tescilinin Geyve Belediyesi'nin elinde olduğunu dile getiren Kaya, ayvanın coğrafi işaret belgesiyle alakalı ağustos ayında başvuru yaptıklarını belirtti.

Bir ürün için coğrafi işaret belgesinin kolay verilmediğini ancak kasım ayı içinde ayvanın coğrafi işaret belgesinin alınacağı bilgisini veren Kaya, tescil belgesi alınarak Geyve ayvasının kalitesinin tescillendiğini vurguladı.

RUSYA VE KATAR'IN ARDINDAN JAPONYA'YA DA GÖNDERİLECEK

Kayıtlara göre ilçede 13 bin dekar alanda yıllık ortalama 65 bin ton ayva üretimi yapıldığını aktaran Kaya, "Geyve'deki Sakarya Nehri'nin nemi, Sakarya Nehri'nden dolayı burada oluşan sis, Geyve Boğazı'ndan ve Doğantepe Boğazı'ndan gelen rüzgar akımlarıyla burada yetişen ayvanın kalitesi farklı. Türkiye'nin en iyi ayvası burada yetişmektedir." diye konuştu.

Kaya, şu an ayvanın ihracatıyla ilgili ciddi gelişmeler yaşandığına işaret ederek, "Öncelikle Almanya ve Hollanda, arkasından Rusya ve Katar, şu anda da Japonya'dan gelen arkadaşlar, ülkelerine ayva götürmek için gerekli çalışmalarını başlattı. Ayvanın bu tanıtımının ardından ürünün rakamsal olarak da değeri arttı." dedi.

Bunun da ilçeye ciddi katkı sağladığını, hem ayva üretiminin arttırılması hem de fidan dağıtımıyla ilgili yeni kararları alarak ayvayı daha farklı bir boyuta getirmek için uğraştıklarının altını çizen Kaya, Geyve Belediyesi olarak mecliste aldıkları kararlar sonucunda yöresel ürünler üretim merkezi kuracaklarını bildirdi.

Kaya, nisan ayı sonunda merkezi faaliyete geçirmeyi planladıklarını söyleyerek, burada ilçedeki ürünlerin mamullerinin üretileceğini hem de ayva marmeladı, ayva reçeli, ayva sirkesi gibi ürünleri vatandaşlara sunuma hazırlayacaklarını kaydetti.

Ayva tüccarı Fırat Ertuğrul ise ilçeden yaklaşık bin ton ayva aldığını belirterek, "Topladığımız ayvayı Bursa soğuk hava depolarına gönderiyoruz. Oradan da Antalya, Mersin, Rusya olmak üzere pazarlara sunuyoruz. Her yıl ayvayı buradan alıyoruz. Diğer illere göre tonajı, kalitesi daha iyi olduğu için ayvayı her yıl Geyve'den alıyoruz. Yaklaşık 45 gün bu ilçede kalıyoruz. 60-70 kişi burada çalıştırıyoruz" ifadelerine kullandı.



