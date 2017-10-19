Japon SPK'sı soruşturma başlattı

Toshiba'nın "sabıkalı" bilançoları Japonya'nın sermaye piyasası denetleyici kurumu olan Menkul Kıymetler ve Borsa Gözetim Komisyonu'nun (SECC) soruşturması altında.

Toshiba Corp'un tüm muhasebe uygulamaları incelenecek.

Nikkei'de yer alan habere göre Komisyon, Toshiba'nın geçtiğimiz mali yılda ABD'deki nükleer santral birimi Westinghouse'nın oluşturduğu zararı uygun şekilde bilançolarına yansıtıp yansıtmadığını görmek istiyor.

Toshiba, 2016-2017 mali sonuçlarını Haziran yerine Ağustos'ta açıklamıştı. Komisyon, bunun nedeni de tespit edecek. Toshiba ile denetim şirketi PriceWaterhouseCoopers Aarata LLC arasındaki tüm yazışmalar mercek altına alınacak.

Westinghouse, iflas erteleme başvurusu ardından Toshiba'nın konsolide bilançolarından çıktı.

BİLANÇO MAKYAJI SKANDALI

Toshiba'nın bilançoları ise ilk kez gündeme gelmiyor. Toshiba, geçmişte "bilanço makyajlama" skandalına karıştı.

Temmuz 2015'te şirketin o dönemki CEO'su Hisao Tanaka, gerçekleştirilen denetimlerde şirketin altı yıl boyunca kazançlarını abarttığı sonucuna varılmasının ardından basın mensuplarının önünde saygıyla boyun eğerek istifa etmişti.