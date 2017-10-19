Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Japon SPK'sı soruşturma başlattı

Japon SPK'sı soruşturma başlattı

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 09:24 | Son Güncelleme:

Toshiba'nın "sabıkalı" bilançoları mercek altında...

Toshiba'nın "sabıkalı" bilançoları Japonya'nın sermaye piyasası denetleyici kurumu olan Menkul Kıymetler ve Borsa Gözetim Komisyonu'nun (SECC) soruşturması altında.

Toshiba Corp'un tüm muhasebe uygulamaları incelenecek.

Nikkei'de yer alan habere göre Komisyon, Toshiba'nın geçtiğimiz mali yılda ABD'deki nükleer santral birimi Westinghouse'nın oluşturduğu zararı uygun şekilde bilançolarına yansıtıp yansıtmadığını görmek istiyor.

Toshiba, 2016-2017 mali sonuçlarını Haziran yerine Ağustos'ta açıklamıştı. Komisyon, bunun nedeni de tespit edecek. Toshiba ile denetim şirketi PriceWaterhouseCoopers Aarata LLC arasındaki tüm yazışmalar mercek altına alınacak.

Westinghouse, iflas erteleme başvurusu ardından Toshiba'nın konsolide bilançolarından çıktı.

BİLANÇO MAKYAJI SKANDALI

Toshiba'nın bilançoları ise ilk kez gündeme gelmiyor. Toshiba, geçmişte "bilanço makyajlama" skandalına karıştı.

Temmuz 2015'te şirketin o dönemki CEO'su Hisao Tanaka, gerçekleştirilen denetimlerde şirketin altı yıl boyunca kazançlarını abarttığı sonucuna varılmasının ardından basın mensuplarının önünde saygıyla boyun eğerek istifa etmişti.

Etiketler: japon spk
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri