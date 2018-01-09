Japon oyuncuyu isyan ettiren mesaj

Bir hayvansever olan Ayumi Takano, bu tür sözlerin kendisini çok üzdüğünü belirterek şunları yazdı:

Her hayvan fotoğrafı paylaştığımda " Uzakdoğu'da kedi köpek yiyorlar" gibi yazılar yazmayı bırakın. Bir cümle daha görmek istemiyorum! Gidin o ülkenin temsilcilerine sorun...İnanılmaz rahatsız oluyorum ve üzülüyorum. Ayrıca Japonya'da kedi köpek yemiyoruz. Yense bile hesabını bana sormayın. Ben " Neden kurban kesiyorsunuz" diye birinin sayfasına girip yazıyor muyum! Duvarımda kırıcı ve karşı tarafı üzen yazı olmasın lütfen!