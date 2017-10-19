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Japon devi açıkladı: Üretimi askıya alıyoruz

Hürriyet Haber
19.10.2017 - 14:36 | Son Güncelleme:

Japon otomotiv devi Nissan, kendi ülkesi Japonya’da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.

Reuters muhabiri Benoit Tessier, Paris'e 40 kilometre uzaklıktaki Flins kasabasında bulunan Flins kasabasında kurulu Renault otomobil fabrikasında üretilen Nissan markalı otomobillerin üretim sürecini fotoğrafladı.

Dünyanın önde gelen Japon otomotiv devi Nissan, bugün yaptığı açıklamada kendi ülkesi Japonya’da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre şirket buna neden olarak da ülkedeki üç fabrikasında araçların yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığının ortaya çıkmasını gösterdi.

Şirketin CEO’su Hiroto Saikawa ise açıklamasında kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların en az iki hafta süreceğini belirtti.

 

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Etiketler: Nissan japonya , Nissan skandal
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