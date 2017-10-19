Japon devi açıkladı: Üretimi askıya alıyoruz

Dünyanın önde gelen Japon otomotiv devi Nissan, bugün yaptığı açıklamada kendi ülkesi Japonya’da tüm üretimini askıya aldığını duyurdu.

Reuters'ın haberine göre şirket buna neden olarak da ülkedeki üç fabrikasında araçların yetki verilmeyen kişilerce son kontrolünün yapıldığının ortaya çıkmasını gösterdi.

Şirketin CEO’su Hiroto Saikawa ise açıklamasında kontrol süreçlerinin geliştirilmesi ile ilgili çalışmaların en az iki hafta süreceğini belirtti.

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