Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri

TEKNOLOJİ

    Hürriyet >Teknoloji>Japon kız görenleri şoke etti: Robot mu değil mi?

    Japon kız görenleri şoke etti: Robot mu değil mi?

    Hürriyet Haber
    29.09.2017 - 10:30 | Son Güncelleme:

    Tokyo'da gerçekleştirilen Tokyo Game Show, oyun dünyasının nabzını tuttu. Ancak etkinlikte asıl dikkat çeken ise sözde robotlardı! İnternet kullanıcılarını ikiye ayıran görüntülerde Japon genç kızın robot olduğunu düşünenler de oldu; robot taklidi yapan insan olduğunu düşünen de!

    Tokyo'da gerçekleştirilen dev oyun fuarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Son teknolojiyi kullanan robotların artık insana iyiden iyiye benzediği hepimizin malumu; ancak etkinlikte görünen Japon genç kızın robot olup olmadığı kafaları fena halde karıştırdı. 

    Japon kız görenleri şoke etti: Robot mu değil mi

    İşin aslı ise çok farklı: Yakında oyunculara sunulacak olan Detroit Become Human'ın tanıtımı için mankenler Android taklidi yaparak etkinliğe renk katıyor. 

    DETROIT BECOME HUMAN HAKKINDA

    İnsanların ve androidlerin pamuk ipliğine bağlı bir şekilde birlikte yaşadığı Detroit'in gelecek kurgulu bir vizyonuna adım atın ve verdiğiniz kararlarla hikâyeyi siz oluşturacaksınız. Karakterlerin çok sayıda olası kaderini keşfedecek ve dallanıp budaklanan bir öyküde onlara yol göstererek karmaşık şahsi ikilemlerle ve varlıklarının doğasını sorgulatacak büyük soruyla karşılaştıracaksınız.

    Japon kız görenleri şoke etti: Robot mu değil mi

    Verdiğiniz her karar hem küçük hem de çok büyük sonuçlara sebep olacak şekilde hikâyeye yön verecek. Yaşanan bir durumda alınan kötü bir karar başka birinin hayatına mâl olacak ve hiç kimse ikinci bir şans elde edemeyecek. 

    Etiketler: detroit become human , oyun , tokyo game show
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri