Japon kız görenleri şoke etti: Robot mu değil mi?

Tokyo'da gerçekleştirilen dev oyun fuarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Son teknolojiyi kullanan robotların artık insana iyiden iyiye benzediği hepimizin malumu; ancak etkinlikte görünen Japon genç kızın robot olup olmadığı kafaları fena halde karıştırdı.







İşin aslı ise çok farklı: Yakında oyunculara sunulacak olan Detroit Become Human'ın tanıtımı için mankenler Android taklidi yaparak etkinliğe renk katıyor.



DETROIT BECOME HUMAN HAKKINDA

İnsanların ve androidlerin pamuk ipliğine bağlı bir şekilde birlikte yaşadığı Detroit'in gelecek kurgulu bir vizyonuna adım atın ve verdiğiniz kararlarla hikâyeyi siz oluşturacaksınız. Karakterlerin çok sayıda olası kaderini keşfedecek ve dallanıp budaklanan bir öyküde onlara yol göstererek karmaşık şahsi ikilemlerle ve varlıklarının doğasını sorgulatacak büyük soruyla karşılaştıracaksınız.



