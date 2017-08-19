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Japon eriği sevinci

İHA
19 Ağustos 2017 - 11:54Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 11:54

Simav’ın Aksaz, Hisarbey ve Yağıllar kölerindeki 300 dekar bahçede, 300 ton Japon eriği hasadı yapıldı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde, İl Özel İdaresi, Simav Kaymakamlığı ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü tarafından, 7 yıl önce başlatılan Japon eriği yetiştirme projesinden olumlu sonuçlar alınıyor. Bu yıl Simav’a bağlı Aksaz, Hisarbey ve Yağıllar köylerinde 300 ton civarında Japon eriği hasadı yapılarak, 1 milyon lira kazanç sağlandı.

Simav Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Murat Tokdemir, Japon eriğinin, Simav’ın meyve üretimine önemli katısı olduğunu belirtti. Tokdemir “ İlçemizde hasadı yapılan Japon eriği, üreticinin ayağına kadar gelen toptancılar tarafından kilosu 1 lira 50 kuruştan peşin olarak satın alınıyor. Balıkesir, İstanbul ve Bursa başta olmak üzere, Marmara bölgesinin bir çok pazarında yerini alan Simav’ın Japon eriği, üreticimizin yüzünü güldürdü” dedi.

Kütahya Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Simav’daki Japon eriği yetiştiricilerinin sevincine ortak olduklarını ifade etti. Erik bahçelerinde incelemelerde bulunan Gümüş “ Bölgeye uyum sağlayan Japon eriği için, ürecilere destek verilecek” dedi. 

Etiketler: Japon eriği , simav Japon eriği , Japon eriği ihracatı
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