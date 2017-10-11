Japon devinin skandalı Türkiye'ye sıçradı

Özellikle bu konuda şikayetler Japon Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan modeli üzerinde yoğunlaşıyor. Uzun zamadır Honda kullanıcılarının bahsettiği ve

bu konuda grup oluşturduğu şikayetlerin cevabının bu skandalla ortaya çıktığı düşünülüyor.

C SÜTUNUNDA GÖÇÜK

Kobe Steel, özellikle otomobillerin zorlu parçalarını üreten bir şirket. Türkiye’de üretilen Honda Civic Sedan’ın C sütunundaki bozulmanın da bire bir Kobe Steel’in ürettiği kıvrımlı üst gövde parçasından oluştuğu belirtiliyor. Yani orada kullanılan alüminyum demir tozu karışımından yapılan sacın mukavemetinde sorun var.

Bu nedenle de Civic Sedan’larda bu bölgede göçükler meydana gelmiş. Şu anda bu göçük sorunuyla karşılayan bir çok mağdur tüketici bulunuyor. Honda Türkiye’ye şu ana kadar başvuran çoğu kullanıcı ‘dış etmen’ cevabını alırken, bu sanki herkesin aracın özellikle o bölgesini göçerttiğini gösteriyordu.



GELİŞMELER İNCELENİYOR

Şimdi Kobe Steel’in skandalı sonrası tüketici haklarının korunması yolunda yetkililerin bir an önce duruma müdahale etmesi gerektiği belirtiliyor. Honda Türkiye’den yapılan açıklamada gelişmelerin incelendiği ve Japonya’nın bu konudaki tepkisinin takip edildiği belirtildi.







En azından çözüm bulunan kadar Honda’nın Türkiye fabrikası için belirtilen malzemeleri başka bir şirketten alması daha doğru gibi gözüküyor.





