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Japon devinin skandalı Türkiye'ye sıçradı

Emre ÖZPEYNİRCİ
11.10.2017 - 12:07 | Son Güncelleme:

JAPONYANIN en büyük üçüncü çelik üreticisi Kobe Steel’in yarattığı skandalın etkileri Türkiye’ye de ulaştı. Skandalı okuyan Türk tüketiciler, uzun zamandır araçlarındaki göçüklerinin sebebinin bu olabileceğini, yaşadıkları mağduriyetin bu şekilde daha net ortaya konabileceğini belirtiyor.

Özellikle bu konuda şikayetler Japon Honda’nın Türkiye’de ürettiği Civic Sedan modeli üzerinde yoğunlaşıyor. Uzun zamadır Honda kullanıcılarının bahsettiği veJapon devinin skandalı Türkiyeye sıçradı
bu konuda grup oluşturduğu şikayetlerin cevabının bu skandalla ortaya çıktığı düşünülüyor.

C SÜTUNUNDA GÖÇÜK
Kobe Steel, özellikle otomobillerin zorlu parçalarını üreten bir şirket. Türkiye’de üretilen Honda Civic Sedan’ın C sütunundaki bozulmanın da bire bir Kobe Steel’in ürettiği kıvrımlı üst gövde parçasından oluştuğu belirtiliyor. Yani orada kullanılan alüminyum demir tozu karışımından yapılan sacın mukavemetinde sorun var.

Bu skandal tüm dünyayı etkileyecekBu skandal tüm dünyayı etkileyecek

Bu nedenle de Civic Sedan’larda bu bölgede göçükler meydana gelmiş. Şu anda bu göçük sorunuyla karşılayan bir çok mağdur tüketici bulunuyor. Honda Türkiye’ye şu ana kadar başvuran çoğu kullanıcı ‘dış etmen’ cevabını alırken, bu sanki herkesin aracın özellikle o bölgesini göçerttiğini gösteriyordu.
Japon devinin skandalı Türkiyeye sıçradı
GELİŞMELER İNCELENİYOR
Şimdi Kobe Steel’in skandalı sonrası tüketici haklarının korunması yolunda yetkililerin bir an önce duruma müdahale etmesi gerektiği belirtiliyor. Honda Türkiye’den yapılan açıklamada gelişmelerin incelendiği ve Japonya’nın bu konudaki tepkisinin takip edildiği belirtildi.
Japon devinin skandalı Türkiyeye sıçradı

En azından çözüm bulunan kadar Honda’nın Türkiye fabrikası için belirtilen malzemeleri başka bir şirketten alması daha doğru gibi gözüküyor.
Japon devinin skandalı Türkiyeye sıçradı

 

 

 

Etiketler: Japon Honda , Civic Sedan , Kobe Steel
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