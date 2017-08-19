Jandarma'ya korgeneral Donanma'ya koramiral

JANDARMA’DA İLK

15 Temmuz darbe girişimin ardından Kanun Hükmünde Kararname ile tümüyle İçişleri Bakanlığı’na bağlanan Jandarma Genel Komutanlığı’nda ilk kez “kuvvet komutanlığı” heyecanı yaşandı. Jandarma’da “orgeneral” kadrosu bulunmadığı için komutan Kara Kuvvetleri’nden seçiliyordu.

FETÖ’cü darbecilerin 15 Temmuz gecesi karargah olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki kalkışmayı bastıran ve operasyonu yöneten Korgeneral Arif Çetin Jandarma Genel Komutanlığı’na atandı. Geçen yılki YAŞ toplantısı ile korgeneral rütbesine terfi eden ve ardından da Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na atanan Çetin, bu görevi yaklaşık bir yıl sürdürdü. Jandarma Genel Komutanı olarak atanan Korgeneral Çetin, görevine 30 Ağustos tarihi itibarıyla başlayacak.



KORG. KALKAN BIRAKTI

Çetin’in bu göreve atanmasının ardından ise kendisinden daha kıdemli olan ve Jandarma Genel Komutan vekilliği görevini sürdüren Korgeneral Ata Kalkan, görevinden ayrıldı.



Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Donanma Komutanlığı’na getirildi.



Yüksek Askeri Şura’da (YAŞ) kendilerinden daha az kıdeme sahip Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Koramiral Adnan Özbal’ın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na getirilmesi üzerine Donanma Komutanı Koramiral Kösele ile Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Hasan Şükrü Korlu istifa etmişti. Tatlıoğlu, tümamiral rütbesiyle İstanbul Boğaz Komutanı iken FETÖ’nün kumpaslarından İzmir’deki Askeri Casusluk Davası’nda 9 yıl hapis istemi ile tutuksuz yargılanmış ve daha sonra beraat etmişti. Tatlıoğlu geçen yıl rütbe alarak koramiralliğe terfi ederek Deniz Eğitim ve Öğretim Komutanı olmuştu.



