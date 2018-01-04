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    Jandarma'dan 'sırtçı' operasyonu! Onlarca kilo eroin yakalandı

    VAN (İHA)
    04.01.2018 - 12:20 | Son Güncelleme:

    Van’ın Başkale ilçesinde ‘sırtçı’ olarak tabir edilen uyuşturucu kaçakçıları jandarmanın amansız takibi sonucu yakalanırken, sırtlarından attıkları çuvallarda da 53 kilo 720 gram eroin ele geçirildi.

    Fotoğraf: Arşiv

     

    Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi. Sınır hattında temin ettikleri uyuşturucu maddeyi ‘sırtçı’ olarak tabir edilen şüphelilerin sırtlarında çuvallarla taşımak suretiyle getirecekleri bilgisi üzerine İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Başkale ilçesi Aşağı Çaldıran Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri operasyon için gerekli hazırlıklara başladı.

    Başkale ilçesi Ilıcak Mahallesi kırsalında gece saatlerinde şüphelilerin sırtlarında çuvallarla geldiğinin görülmesi üzerine ‘Dur ihtarında bulunuldu. Bunun üzerine şüpheliler ihtara uymayarak, sırtlarındaki çuvalları atarak kaçmaya başladı. Amansız bir kovalamaca neticesinde şüpheliler yakalanarak etkisiz hale getirilirken, çuvalların içinde de 53 bin 720 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

    Etiketler: uyuşturucu operasyonu , hamal
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