Jandarma'dan eğlence mekânlarına şok baskın!

Yaklaşık 200 şahıs ve işyerinin otopark kısmındaki 70 aracın sorgusu yapılırken, alkollerin sahte olup olmadığını saptamak için test edildi. Baskında, aranması olan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.





İnsansız Hava Araçları (İHA) ve narkotik köpeklerinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri yaklaşık 200 şahıs ile işyeri otoparklarında bulunan 70 aracı araştırdı.







Ayrıca mekânlarda bulunan alkollerin sahte olup olmadığı cihazlarla kontrol edilirken, aranması olan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere bu kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR