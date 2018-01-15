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    Jandarma'dan eğlence mekânlarına şok baskın!

    BURSA (İHA)
    15.01.2018 - 16:26 | Son Güncelleme:

    Bursa İl Jandarma Komutanlığı tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) ve narkotik köpeğinin desteği ile eğlence mekânlarına şok baskın gerçekleştirildi.

    Yaklaşık 200 şahıs ve işyerinin otopark kısmındaki 70 aracın sorgusu yapılırken, alkollerin sahte olup olmadığını saptamak için test edildi. Baskında, aranması olan 1 kişi de yakalanarak gözaltına alındı.

    Jandarmadan eğlence mekânlarına şok baskın

    İnsansız Hava Araçları (İHA) ve narkotik köpeklerinin desteği ile gerçekleştirilen operasyonda jandarma ekipleri yaklaşık 200 şahıs ile işyeri otoparklarında bulunan 70 aracı araştırdı.

    Jandarmadan eğlence mekânlarına şok baskın

    Ayrıca mekânlarda bulunan alkollerin sahte olup olmadığı cihazlarla kontrol edilirken, aranması olan bir kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Vatandaşın can ve mal güvenliğini sağlamak üzere bu kontrollerin devam edeceği öğrenildi.

     

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    Etiketler: Bursa , eğlence mekanı
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