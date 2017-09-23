Jandarmada 3 general 19 albay emekli edildi

İçişleri Bakanlığı’nın Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Ata Kalkan ile daha önce Jandarma Genel Komutanlığı emrine atanan Korgeneral Ali Lapanta ve Tuğgeneral Veli Turan, 1 Ekim tarihi itibarıyla görevlerini bırakacaklar. Jandarma kurmay albaylar Güven Şağban, Kahraman Dikmen ve Taner Büyükgöz, jandarma albaylar Osman Topbaş, Mustafa Çelik, Özcan Kaplan, Hüseyin Kanat, Zafer Durukan, Hüseyin Şimşek, Mustafa Kemal Timuroğlu, Fatih Üstündağ, Uğur Pamukçu, Levent Çinko, Eyüp Aktaş, Hakan Demirörs, Tümay Özgür ve Erol Egesoy, Jandarma Pilot Albay Tuncay Köse ile Jandarma Maliye Albay Yıldıray Dinç’in de aynı tarih itibarıyla emekliliğe sevki kararlaştırıldı.



EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler’in Kara Kuvvetleri Komutanı olmasının ardından Korgeneral Ata Kalkan, vekaleten bu göreve getirilmişti. Ancak daha sonra Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı görevine atanmış, Kalkan ise görevinden ayrılıp emekliliğini istemişti. Kalkan için Jandarma Genel Komutanlığı bahçesinde veda töreni de düzenlenmişti. İçişleri Bakanlığı’nın 21 Temmuz tarihinde yayımlanan ‘Jandarma Genel Komutanlığı Atama Kararnamesi’ de Jandarma Genel Komutan Yardımcılarından Ali Lapanta ile Tuğgeneral Veli Turan Jandarma Genel Komutanlığı emrine alınmıştı.