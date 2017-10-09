Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Jandarma er birliğinde ölü bulundu

    Jandarma er birliğinde ölü bulundu

    Davut CAN/İZMİR, (DHA)
    09.10.2017 - 10:33 | Son Güncelleme:

    İZMİR’in Urla İlçesi Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan 20 yaşındaki jandarma er Ramazan Özmen, başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. İnceleme yapan polis, olayın intihar olduğu üzerinde dururken, başlatılan soruşturma sürüyor.

    Olay, dün akşam saatlerinde Urla İlçe Jandarma Komutanlığı Birliği’nde meydana geldi. İlçede jandarma olan ve emekli bir korgeneralin koruma askerliğini yapan Ramazan Özmen, görev yaptığı birliğin koğuşunda başından tek kurşunla vurulmuş olarak ölü bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özmen’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

    Askerin cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. İzmir’den görevlendirilen cinayet büro ekiplerinin olayın intihar olduğu üzerinde durduğu bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Jandarma er birliğinde ölü bulundu

    Etiketler: izmir , kışlada ölüm , ramazan özmen
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri