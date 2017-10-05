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Ünlü şefin İstanbul'daki restoranı iflas etti

Dinçer GÖKÇE
05.10.2017 - 09:21 | Son Güncelleme:

DÜNYACA ünlü İngiliz şef Jamie Oliver’ın Zorlu Center İstanbul’da bulunan "Jamie’s Italian" marka restoranı iflas etti. İflas kararı ile birlikte gözde mekân 10 gün önce kapatıldı. Ünlü markanın İstanbul’daki şubesinin ortakları arasında, Turizm Restoran Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer ve Sezen Aksu’nun kardeşi Nihat Yıldırım bulunuyor. Konu ile ilgili ulaştığımız Kaya Demirer, bu aşamada bir açıklama yapmayacağını kaydetti. Dünya genelinde 40'ı aşkın şubesi bulunan ünlü markanın kurucusu Jamie Oliver, İngiltere Kraliçesinin aşçısı olarak da biliniyor.

"Çıplak Şef" lakaplı Jamie Oliver, 32. restoranını 2013 yılı sonunda İstanbul’da açmıştı. Restoranın açılmasına önayak olan isimler, yeme-içme sektörününÜnlü şefin İstanbuldaki restoranı iflas etti
önemli isimlerinden Kaya Demirer ile birlikte, M. Nihat Yıldırım ve Cem Uşaklı oldu. Jamie Oliver’ın İstanbul’daki restoranı için, açıldıktan bir yıl kadar sonra mahkemeye başvurulmuştu. Restoranın bağlı olduğu İtalyan Lezzetleri Yiyecek ve İçecek İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş. için İstanbul Ticaret Mahkemesi’ne yapılan başvuruda, şirketin borca batık olduğuna işaret edilerek iflas erteleme talep edilmişti.

21 EYLÜL'DE İFLAS KARARI
Şirketin dava dosyası sürerken, ünlü restoran da hizmet vermeye devam etti. Ancak geçen 21 Eylül’de görülen duruşmada, mahkeme, şirket hakkında iflas kararı verdi. Bu karar ile birlikte şirketin tasfiyesi için dosya İstanbul 3. İflas Dairesi’ne gönderildi.

ÜNLÜ MEKÂN KAPATILDI
Öte yandan verilen karara karşı temyiz başvurusunda bulunulduğu öğrenildi. Mahkemede çıkan iflas kararı ile birlikte, Zorlu Center İstanbul’da bulunan Jamie’s Italian ise 10 gün kadar önce kapatıldı.
Ünlü şefin İstanbuldaki restoranı iflas etti

Konu ile ilgili görüşlerini almak üzere ulaştığımız İtalyan Lezzetleri A.Ş.'nin büyük hissedarı Kaya Demirer, kararın temyiz edildiğini belirterek bu aşamada daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

Ünlü şefin İstanbuldaki restoranı iflas etti

İMPARATORLUĞUN ŞEREF ÜYESİ
42 yaşındaki Jamie Oliver'ın, Jamie’s Italian markası ile kurduğu restoran zinciri 40 şubeye ulaştı. Oliver, Haziran 2003'te İngiltere Kraliçesinin doğum gününde gösterdiği misafirperverlik ve hizmetlerden dolayı İmparatorluğunun şeref üyesi unvanı ile ödüllendirilmişti.

Jamie Oliverın İstanbuldaki restoranı için iflas erteleme istendiJamie Oliver'ın İstanbul'daki restoranı için iflas erteleme istendi

 

 

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Etiketler: Zorlu Center İstanbul , Jamie Oliver , İtalyan Lezzetleri Yiyecek
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