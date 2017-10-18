Jamaika’ya Nein! Jamaika’ya Ja!

YEŞİLLER’in Eşbaşkanları Katrin Göring-Eckardt ile Cem Özdemir de öyle.

Yeşiller’in her iki lideri de, FDP ile iklim korunması, dizel ve benzinli araçların 2030 yılına kadar üretiminin durdurulması, asgari ücret ve kira artışının frenlenmesi konularında uzlaşmaya varmalarının mümkün olamayacağını söylüyorlardı.

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Evet, daha seçim akşamı büyük koalisyon hükümeti ortağı Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) “Bizim yerimiz muhalefet” diyerek CDU/CSU ile yeni bir koalisyon oluşturmayacaklarını ilan etmesi üzerine hem FDP hem de Yeşiller, seçim öncesi yaptıkları açıklamalarını birden unutuverdi.

Başbakan Angela Merkel’in genel başkanlığını yaptığı CDU ve kardeş parti olarak bilinen CSU ile pazarlık masasına oturup, Jamaika koalisyonu oluşturabilecekleri sinyali verdiler.

İşte o gün gelip çattı.

Başbakan Angela Merkel ve muhafazakar kanat ekibi, bugün Berlin’de FDP’nin ve Yeşiller’in koalisyon heyetleri ile ayrı ayrı görüşecek.

Perşembe günü de FDP ile Yeşiller bir araya gelip kendi aralarında ortak noktalarını saptamaya çalışacak.

CDU/CSU, FDP ve Yeşiller’in olası bir Jamaika Koalisyonu için ilk görünmeleri ise cuma günü resmen başlayacak.

Bu görüşmeler hiç şüphesiz kolay olmayacak.

Haftalarca, belki de aylarca sürecek.

Ama Almanya hükümetsiz kalmayacak.

Şu andaki Bakanlar Kurulu yeni bir hükümet kuruluncaya kadar görevde kalacak.

Ya Aşağı Saksonya’da?

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Geçen hafta pazar günü yapılan eyalet parlamentosu seçimlerinde SPD ile Yeşiller çoğunluğu kaybedince, yeni ortak arayışı başladı.

Seçim öncesi FDP, Yeşiller’le ortaklık etmelerinin mümkün olmadığını ilan edip, trafik lambası koalisyonuna (SPD-FDP-Yeşiller) (kırmızı-sarı-yeşil) “Hayır” dediler.

Yeşiller de CDU, FDP ve kendilerinin bir araya gelip Jamaika Koalisyonu oluşturulmasına “Hayır” dedi.

Hem FDP hem de Yeşiller, bu tutumlarını seçim akşamı da yinelediler.

Belli ki, federal düzeyde olduğu gibi Aşağı Saksonya’da da yeni bir koalisyon hükümeti kurmak kolay olmayacaktır.

Sosyal Demokratlar ve Yeşiller, FDP’yi trafik lambası koalisyonu için kapılarını açma çağrısında bulunuyor.

FDP de Yeşiller’e Jamaika Koalisyonu için kapılarını açık tutma çağrısında.

Evet, FDP federal düzeyde Jamaika Koalisyonu oluşturulmasına “Ja” diyor.

Yeşiller ise Aşağı Saksonya’da Jamaika Koalisyonu oluşturulması için sıfır perspektif görüyor ve “Nein” diyor.

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FDP Genel Başkanı Christian Lindner, “Hannover’de yeni bir hükümet, yeni bir politika demektir” diyerek partisinin, Yeşiller ve CDU ile Jamaika Koalisyonu oluşturmasını öneriyor.

Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, sağ popülist Almanya İçin Altentaif (AfD) dışında tüm demokratik partilerle işbirliğine hazır olduklarını ilan ediyor.

Yani SPD’nin CDU ile büyük koalisyon oluşturma kapısını da açık bırakıyor.

Evet, federal düzeyde SPD’nin “Yokuz” demesiyle büyük koalisyon yolu kapanırken, Aşağı Saksonya’da böyle bir alternatif gündeme geliyor.