Jamaika mı, yamalı bohça ortaklığı mı

ALMANYA tarihinde bir ilki deneyecek. Hıristiyan Birlik (CDU/CSU), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) üçlü koalisyon kuracak. Aslında dörtlü bir koalisyon ama CDU/CSU kardeş parti olduğu için tek parti sayılıyor ve böyle bir koalisyona partilerin sırasıyla siyah, yeşil ve sarı renklerinden ötürü Jamaika deniyor. Bunun Türkçe karşılığı yamalı bohça! Henüz koalisyon görüşmeleri resmi olarak başlamadı. Ama gizli ön görüşmeler var.

Alman seçmenlerin üçte ikisi (yüzde 61.9) seçim sonuçlarından memnun değil. Fakat yüzde 59’u Jamaika koalisyonuna seviniyor. İyimser olanlar “Ekoloji ile ekonomi birleşti. Çevreyle ekonomiyi uyumlu hale getirmek için şimdi bulunmaz bir fırsat karşımıza çıktı” diyorlar. İyimserler pek haksız da sayılmazlar.

Jamaika koalisyonu, eğer kurulursa, başarılı olur mu? Dört partinin programları birbirinden çok farklı, hatta yer yer birbirine tamamen zıt. Bu açıdan böyle bir koalisyona yamalı bohça demek daha uygun. Buna rağmen kurulacak Jamaika koalisyonunun başarısı hükümette görev bölümünün nasıl dağıtılacağı sorusuna bağlı.

KİM, NEYİ ALACAK?

Eskiden beri Hür Demokratlar (FDP) maliye uzmanıdır. Koalisyon ortağı olduklarında, bu bakanlıklar hep FDP’ye teslim edildi ve başarılı oldular. Kurulması planlanan Jamaika koalisyonunda da FDP Maliye Bakanlığı’nı istiyor. Başbakan Merkel, en ağır topu Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble’yi Meclis Başkanlığı’na önererek, bu koltuğu açtı. FDP lideri Christian Lindner veya Başkan Yardımcısı iktisatçı Wolfgang Kubicki bu göreve aday görünüyor. FDP, seçmenlere dünyanın en iyi eğitim düzeyini getirme, eğitim ve dijitalleşme sözü verdi. Bu sözünü yerine getirmek için gönlünde Eğitim Bakanlığı da yatıyor. FDP lideri Lindner eğitim Bakanlığı için uygun aday.

ÖZDEMİR’İN ADI GEÇİYOR

Yeşiller ise bir çevre partisi. Çevre koruma, ekolojik üretim onlardan soruluyor. Çevre Bakanlığı, Tüketiciyi Koruma ve Tarım Bakanlıkları Yeşiller’in hakkı. Çevre Bakanlığı’na Yeşiller’in parlayan genç yıldızı Schleswig Holstein eyaleti Çevre Bakanı Robert Habeck veya eski Çevre Bakanı Jürgen Trittin adaylar arasında. Ama Yeşiller, eski efsanevi dışişleri Bakanı Joschka Fischer’in dışlama yerine kazanmaya dayalı başarılı gerçekçi politikasından hareketle Dışişleri Bakanlığı’nı da uzmanlık alanı olarak görüyorlar. Dışişleri Bakanlığı’na Eşbaşkan Cem Özdemir’in adı geçiyor.

Maliye Bakanlığı FDP’ye giderse, Ekonomi Bakanlığı Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin hakkı. Savunma, Ulaştırma, İçişleri, Sağlık Bakanlığı Hıristiyan Birlik Partilerine emanet. CSU, Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann’la bu bakanlığa aday. Savunma Bakanlığı’nda birçok skandal yaşayan Ursula von der Leyen, sağlık bakanlığını, İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere ise savunma bakanlığını alabilir.

Bakanlıkların dağılımı dışında dört partinin birbiriyle uzlaşacağı bir hükümeti kurmak uzun zaman alacak. Merkel’i uzun, zorlu ve yorucu müzakereler bekliyor.