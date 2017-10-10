Jamaika koalisyonu kurulabilir mi?

ALMANYA’da genel seçimlerin üzerinden iki hafta geçti. Sandıktan birinci parti çıkan Hıristiyan Birlik partileri (CDU/CSU) kendi aralarında yıllık mülteci alımını 200 binle sınırlama konusunda anlaştı. Ama koalisyonun öteki olası ortakları Yeşiller ve Hür Demokratlar, bu anlaşmanın kendileri için bir değeri olmadığını açıkladı.

Hür Demokrat Parti (FDP) Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, Hıristiyan Birlik Partilerinin kendi arasındaki uzlaşmanın ömrünün yarım olduğunu söyledi. Gerçi bu uzlaşmanın koalisyon görüşmeleri için yolu açtığını belirten Kubicki, 200 bin rakamını ‘tamamen saçma’ diye niteledi. Kubicki, Almanya’nın somut bir göçmen yasasına ihtiyacı bulunduğunu belirtti.

SONUNDA BAŞKA ŞEY ÇIKAR

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir de 200 bin uzlaşmasının sonunda çok farklı bir sonuç çıkacağını belirtirken, Grup Eşbaşkanı Anton Hofreiter bu rakamın keyfi olduğunu söyledi.

Başbakan Merkel ise mülteci alımına 200 bin sınırını Jamaika koalisyonu için bir engel olarak görmediğini belirtti.

Hıristiyan Birlik partileri gelecek hafta çarşamba günü önce FDP ve Yeşiller’le tek tek görüşecek. Perşembe günü FDP ve Yeşiller ortak görüşecek. Cuma günü ise dört parti birlikte masaya oturacak.