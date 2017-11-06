‘Jamaika’ için karar haftası

CDU Lideri ve Başbakan Angela Merkel, CSU Lideri Horst Seehofer, Yeşiller’den Cem Özdemir ile Katrin Göring Eckardt ve FDP’den Christian Lindner ile Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki, bu akşam bir araya gelecek. Bu akşamki görüşmeden, resmi koalisyon görüşmelerine başlayabilmek için somut sonuç çıkması bekleniyor. Liderler, bu hafta anlaşamadıkları konuları konuşup, ‘Jamaika’ koalisyonu için görüşmelere ‘tamam mı’ ‘devam mı’ kararı alacak. Ön görüşmelerin kasım ayı ortasına kadar sonuçlandırılması hedefleniyor.

‘YENİ SEÇİMDEN KORKMUYORUZ’

FDP Lideri Christian Lindner, yaptığı açıklamada uzlaşma konusunda çok fazla umut vermedi. Şimdiye kadar sadece üzerinde anlaşamadıkları konuları tespit ettiklerini belirten Lindner, henüz bu konularda bir uzlaşma olmadığına işaret etti. Lindner “Yeni bir seçimden korkmuyoruz” dedi.

Yeşiller Eşbaşkanı Cem Özdemir ise ‘Jamaika’ ortakları üzerinde iklim değişikliğine karşı mücadelede uzlaşmaya varılması için baskıyı artırdı. Özdemir, yeni hükümetin iklim değişikliğine karşı mücadeleyi ortak görev bilmesi gerektiğini söyledi.