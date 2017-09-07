Jaguar'dan sıra dışı akıllı direksiyon

Şu anda, arabanızın direksiyonunu çıkarıp etrafta taşımanız için pek bir sebebiniz olmayabilir ama otonom arabaların oluşturacağı gelecekte durum farklı olacağa benziyor. Jaguar, Sayer isminde bir direksiyon konsepti tanıttı ve bu konsept, arabaların kendini sürdüğü ve kişisel arabaların azaldığı bir gelecek için. Gelecekçi tasarımı ile yuvarlak da olmayan direksiyon, bir AI sistemine sahip olacak ve siz arabadan arabaya geçerken yanınızda taşınabilecek.

AI, kişisel asistanınız olarak hareket edecek ve ihtiyacınız olduğunda size araba sağlayabilecek çevrim içi bir hizmete bağlayacak. Yeni bir kendini-süren araca bindiğinizde tek yapmanız gereken bu kişisel direksiyonunuzu panele takmak ve kişisel asistanınız olarak kullanmak.

Örneğin belli bir zamanda bir yerde olmanız gerekiyorsa, tek yapmanız gereken bunu direksiyona söylemek olacak ve o ne zaman bir arabanın gelmesi gerektiğini hesaplayıp size araç çağıracak, veya ne zaman kendi arabanıza binip gitmeniz gerektiğini söyleyecek.

Bu direksiyon, çıkacak olan bir Jaguar konsept arabasında önemli bir özellik olacağa benziyor, ama gerçekten üretime geçip geçmeyeceği belirsiz.

chip.com.tr'nin haberine göre tüm bunların yanında, çok daha taşınabilir ve aynı işlevleri yerine getirebilecek akıllı cep telefonlarımız varken, akıllı direksiyonların herkesin taşıdığı bir teknoloji aksesuarı olması bize pek mümkün gelmiyor.