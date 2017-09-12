Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

Türkiye’nin büyüme tahminini yükseltti

AA
12.09.2017 - 09:44 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 09:45

Amerikalı yatırım bankası J.P. Morgan'ın, Türkiye’nin bu yıla ilişkin büyüme tahminini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükselttiği açıklandı.

J.P. Morgan’ın Türkiye’nin ikinci çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerinin ardından yayımlandığı raporda, büyüme tahmini arttırıldı.
Türkiye’nin 2017'ye ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6’dan yüzde 5,3’e yükseltilirken, gelecek yıla ilişkin büyüme beklentisi ise değiştirilmeyerek yüzde 3,1 seviyesinde tutuldu.

Raporda, "Türkiye’nin büyüme ivmesi güçlü seyretmeye devam ediyor. 2017 yılına ilişkin büyüme tahminimizi yüzde 5,3’e revize ediyoruz. İhracattaki iyileşme ve inşaat sektöründeki devam eden güçlü seyir sayesinde Türk ekonomisi bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 5,1 büyümeye erişmiş oldu. Bu, yüzde 4,8 olan tahminimizden daha iyi bir büyüme." ifadelerine yer verildi.

Tüketici algısına ilişkin anlık verilerin, turist sayılarının ve imalat sektörüne ilişkin satın alım yöneticileri endeksinin (PMI) güçlü büyüme ivmesinin yılın ikinci yarısına doğru genişlediğine işaret ettiği belirtildi.

Öte yandan ilerleyen dönemde hükümet tarafından uygulamaya konulan teşviklerin son bulması ve Kredi Garanti Fonu’nun etkisinin kaybolmasıyla ekonomik aktivitenin hızının azalabileceği belirtildi.

Etiketler: Amerikalı yatırım bankası , J.P. Morgan , Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri