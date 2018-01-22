İzzet Yıldızhan dokuzuncu kez baba oldu...Hedefe az kaldı

İzzet Yıldızhan, 9. kez baba olmanın sevincini yaşadı. Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Otel'de konser veren şarkıcı, bu haberi hayranlarıyla paylaştı.

İzzet Yıldızhan, oğluna Hamza adını koyduğunu söyledi ve oğlunun adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğunu da belirtti. Şarkıcı, 'Cumhurbaşkanımız bu ismin oğluma yakışacağını söyledi' dedi.

İZZET YILDIZHAN'IN HEDEFİ 1O ÇOCUK

İzzet Yıldızhan daha önce verdiği bir röportajda şu sözleri söylemişti:

"Bizim sektörde benim kadar çocuğu olan yok. Çocuğu çok seviyorum. Bazı ünlüleri görüyorum çocukları yok. Ben 10 tane yapacağım. Onların geleceğiyle ilgili her şeyi yapacağım. Ben okumadım onları en güzel şekilde okutuyorum. Çocuklarıma çok düşkünüm. Ben niyetimi söylüyorum; 10 tane 12 tane de olsa olur."

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