İznik Gölü'nde facia: 4 kişi öldü!

Yenişehir’de yaşayan Cemil Özdemir (43), eşi Aynur Özdemir (55) ile komşusu Zehra Kebapçı (26) ve Melike Kebapcı’yı (13) da yanlarına alarak İznik İlçesinde yaşayan akrabalarını ziyaret etti.

Ardından 4 kişi Derbentaltı Mevkii’nde pikniğe gittiler. Öğle saatlerinde 'Dikkat akıntı vardır. Burada göle girmek yasaktır’ yazılı tabelanın da olduğu gölün sazlık ve bataklıktan oluşan bölümüne giren Cemil Özdemir, Aynur Özdemir, Zehra Kebapçı ve Melike Kebapçı kayboldu.

Olay, kendilerinden uzun süre haber alamayan yakınlarının Jandarmaya haber vermesi sonucu ortaya çıktı. Kısa sürede belirtilen yere gelen ekipler botla yaptıkları araştırmada Cemil Özdemir, Aynur Özdemir ve Zehra Kebapçı’nın cesetlerini sudan çıkartırıldı.

MELİKE KEBAPÇI’NIN DA CESEDİ BULUNDU

Uyarı tabelasına rağmen serinlemek için girdiği İznik Gölü’nde boğulan 13 yaşındaki Melike Kebapçı’nın da cesedi çıkartıldı. Gölde boğulan Melike Kebapçı ve 3 kişinin cesetleri kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

GÖRGÜ TANIKLARI: MELİKE'Yİ KURTARMAK İSTERKEN CAN VERDİLER

İfade veren görgü tanıklarınını, "Melike, şişme deniz yatağı ile gölde açıldı. Daha sonra dengesini kaybedip düştü. Bunu gören Cemil Özdemir, Aynur Özdemir çifti ile halası olan Zehra Kebapcı onu kurtarmak için göle girince onlar da boğuldular. Gölden Cemil Özdemir ile Aynur Özdemir’in cesetleri çıkartıldı. Yaşadığı anlaşılan Zehra Kebapçı ise kaldırıldığı hastanede öldü" dediler.

Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.





