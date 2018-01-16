İznik Gölü 5 metre çekildi

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca köyü sahilinde balıkçı kayıkları gölün çekilmesiyle balçığa saplandı. Yağışların az olması sebebiyle İznik Gölü yaklaşık 5 metre çekildi. Bu durumdan ise balıkçılar etkilendi. Sığ alanda bağlı olan balıkçı kayıkları göl suyunun çekilmesiyle batağa saplandı.

Balıkçıların yardımına ise meslektaşları yetişti. Batağa saplanan kayıklar başka kayıklar ile çekilerek açığa alındı.

Bu yıl kar yağışı ve yağmur olmazsa göldeki su miktarının daha da azalacağı belirtildi.