Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İznik Gölü 5 metre çekildi

    İznik Gölü 5 metre çekildi

    İHA
    16.01.2018 - 14:45 | Son Güncelleme:

    İznik Gölü 5 metre çekildi. Çekilen gölde balıkçı kayıkları mahsur kaldı

     

    Bursa'nın İznik ilçesine bağlı Çakırca köyü sahilinde balıkçı kayıkları gölün çekilmesiyle balçığa saplandı. Yağışların az olması sebebiyle İznik Gölü yaklaşık 5 metre çekildi. Bu durumdan ise balıkçılar etkilendi. Sığ alanda bağlı olan balıkçı kayıkları göl suyunun çekilmesiyle batağa saplandı.

    İznik Gölü 5 metre çekildi

    Balıkçıların yardımına ise meslektaşları yetişti. Batağa saplanan kayıklar başka kayıklar ile çekilerek açığa alındı.

    Bu yıl kar yağışı ve yağmur olmazsa göldeki su miktarının daha da azalacağı belirtildi.

    Etiketler: kuraklık , su çekilmesi
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri