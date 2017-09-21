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    İzmit’te çaldılar, Düzce’de yakalandılar

    Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)
    21.09.2017 - 13:21 | Son Güncelleme: 21.09.2017 - 13:21

    İzmit'te girdikleri evden altın zincir, gerdanlık ve para çaldıkları iddia edilen 2 kadın şüpheli, polisin takibi sonucu Düzce’de yakalandı.

    İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi’nde 21 Temmuz günü bir eve giren iki kadın evden yüklü miktarda para, altın zincir ve gerdanlık gibi ziynet eşyası çalıp kayıplara karıştı.

    Olayın ardından çevrede bulunan güvenlik kamerası ve MOBESE kayıtlarını inceleyen polis ekipleri 2 kadının Kayseriden gelerek çevre illerde hırsızlık yapan S.U(19) ve S.K(19) olduğunu tespit etti. Olayın ardından çevre illerde operasyon başlatan polis, iki kadının Düzcede olduğunu belirledi.

    Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından Düzcede yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Gözaltına alınan S.Unun 13, S.Knın da 24 hırsızlık suçundan kaydı olduğu tespit edildi. Şüpheliler emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: izmit , Düzce , hırsızlık
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