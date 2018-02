İzmirli markalardan franchIse atağı

TÜRKİYE’nin dört bir yanında yerel lezzetler bulunuyor. Bu restoran ve kafelerin ise son yıllarda kurumsallaşma alanında önemli adımlar attığı gözleniyor. Zincir şubelerle büyümek isteyen markalar şimdi Türkiye’ye yayılıyor. Son dönemlerde franchise atağına kalkan İzmirli zincirler, 2018 yılında 400’e yakın franchise verecek. Bu markaların ilk hedefi İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya gibi şehirler olurken, yurtdışı pazarlarda da fırsat kollanıyor.



5 BİN DOLARDAN BAŞLIYOR

2018 yılında franchise sayısını arttırmayı planlayan İzmir merkezli markalar arasında Amore Kahve, Breadli, Brew Mood Coffee&Tea, Çakmaktaş Cafe, Dönerci Orhan, Juice Planet, Kahve Deryası, Kahve Kutusu, Ohannes Burger, Ottoman Nargile Atölyesi ve Waffle’cı Akın gibi markalar bulunuyor. Bu markalar arasında franchise giriş bedeli en düşük markalar Breadli, Waffle’cı Akın ve Juice Planet oluyor. Bu markaların franchise giriş bedelleri 5 bin dolar ile 10 bin dolar aralığında değişiyor. Yıl sonuna kadar en çok franchise verecek markalar ise Juice Planet, Kahve Deryası oluyor. Yıl sonuna kadar 12 İzmirli markanın vermeyi planladığı franchise sayısı ise 400’ü aşıyor.



MARKALARDAN DESTEK

Markalar franchise alacak yatırımcılar için birçok destek de veriyor. En önemli konunun lokasyon olduğunu anlatan uzmanlar, İzmirli markaların yatırımcılara verdiği desteği şöyle anlatıyor: “Eğitim bu alanda en çok dikkat edilen konular arasında. Personel eğitimleri marka tarafından sağlanıyor. Yer seçimi konusunda da yatırımcılar destek veriyor. Mal temini ve finansman çalışmaları da markaların her zaman yatırımcılarına sağladığı destekler arasında yer alıyor. Bazı markalar her ay ortak reklam katkı payı talep ediyor. Bu reklam payları bir havuzda toplanıp her ay markanın büyümesi ve tanıtımı için özel çalışmalar yapılıyor.”



TİCARİ PROFİL BİZİM İÇİN ÖNEMLİ

MARKALARA yatırım yapacak girişimciler de aranan özellikler hakkında da bilgi veren yetkililer, şu değerlendirmeyi yaptı: “Ticari profili düzgün, franchise konusunda markaların kurallarına uyum sağlayan, temsil kabiliyetine sahip girişimcileri tercih ediyoruz. Franchiselarımızın çoğu mağazalarını doğru yerlerde konumlandırabilmiş girişimcilerdir. Mağazanın doğru yerde olması satış gücünü ve verimliğini oldukça artırıyor. Her dükkanda standardımız bellidir. Mekan seçimi, dizaynı, franchise kurallarını ve satış prensiplerini sürdürebilecek girişimlerle çalışıyoruz. Ayrıca eğitimler bizim için çok değerli. Hijyen konusuna da en çok dikkat ettiğimiz konulardan birisi.”