İzmirli KOBİ’lere 15.3 milyar TL

KREDİ Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, Türkiye’de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 219 milyar 600 bin TL kredi kullandığını, bunun 196 milyar 900 milyon TL’sine kefalet verdiklerini söyledi.

Teberoğlu, İzmir’de 26 bin 103 işletmenin toplam 15.3 milyar kredi kullandığını söyledi.