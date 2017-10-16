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İzmirli KOBİ’lere 15.3 milyar TL

Hürriyet Haber
16.10.2017 - 21:47 | Son Güncelleme:

KREDİ Garanti Fonu Genel Müdür Yardımcısı Caner Teberoğlu, Türkiye’de küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 219 milyar 600 bin TL kredi kullandığını, bunun 196 milyar 900 milyon TL’sine kefalet verdiklerini söyledi.

Teberoğlu, İzmir’de 26 bin 103 işletmenin toplam 15.3 milyar kredi kullandığını söyledi.

Etiketler: KOBİ , gazetehaberleri
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