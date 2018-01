İzmirli Efe dünya rekoru kırdı

6 yıllık kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını birer birer tırmanan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efe Çetiz'in topladığı 30 madalyadan 26’sı “altın”.. Bu nedenle, antenörleri Efe'ye “Altın çocuk” adını taktı. Gittiği her uluslararası turnuvadan madalyayla dönen Efe, European Criterium Turnuvası kapsamında İtalya'da düzenlenen Coppa Europa Yarışması'nda da göğsümüzü kabartarak Minik Erkekler kategorisinde 26,60 puanla birinci olmuştu.

26 yıldır düzenlenen bu yarışma sonrasında Çetiz, “Golden Book”a (Altın Kitap) giren ilk ve tek Türk patenci oldu.

AİLE OLARAK KISITLI İMKANLARLA BİR YERE KADAR DESTEKLEYEBİLİYORUZ

Şampiyonadan büyük mutlulukla dönen Çetiz ailesi duygularını Hürriyet’le paylaştı. Anne Oksan Çetiz, Türkiye’de zor şartlarda oğullarının başarı göstermesine duydukları sevincin tarifi olmadığını ancak destek beklediklerini ifade etti. Oksan Çetiz, “Efe’nin başarısı ortada. Dünyaya kafa tutan bir sporcu yetiştiriyoruz. Ancak bir yere kadar destekleyebiliyoruz. Destek arayışındayız çünkü çoğu zaman yılmak üzere oluyoruz. Umudumuzu kaybettiğimiz zamanlar oluyor. Tüm imkanları zorluyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi Buz Sporları Salonu ve antrenörlerimizin, kulübümüzün katkısı büyük. Ancak yurt dışında kampları, çalışmaları da görüp karşılaştırması dünya standartlarındaki bir sporcu için mutlaka olması gereken şeyler. Bireysel olarak bir yere kadar destekleyebiliyoruz. Ne yapabiliriz onun telaşındayız. Hedefleri büyük."

BOŞ PİSTE UZUN UZUN BAKIP BAŞLAMAYA KARAR VERDİ

Ailesi Efe’nin buz patenine başlama hikayesini ise şöyle anlattı: “İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu'nun evimize yakın açılacağını duyunca Efe ile gittik. O büyük camdan o piste bakarken babası ‘Oğlum kursa yazılmak ister misin’ dedi. Efe de ‘Baba yazdır’ dedi. Başlangıç noktamız o boş piste uzun uzun bakarak oldu.“

İDOLÜM CHEN

6 senedir buz pateniyle ilgilendiğini söyleyen Efe Çetiz de hikayesinin devamını şöyle anlattı:

“Kursa gittikten belirli bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün sporcu seçmeleri vardı ve iyi olanlar arasına girmeyi başardım. Kendimi geliştirmek, daha da iyi şeyler yapabilmek için çok çalıştım ve şimdi dünya rekortmeni oldum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. İdolüm ise ABD'nin yıldızı Nahtan Chen.”