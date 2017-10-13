İzmirli Cengiz çok üşüyünce bunu üretti... 11 ülke sıraya girdi

İzmir’de yaşayan 37 yaşındaki Cengiz Kılıç, İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünü özel nedenlerle yarıda bırakarak yurt dışına gitti. Kılıç’ın çok üşüyen biri olması, onu ısıtmalı mont üretimine itti. Tasarımını yapan ve ürünlerin patentini de alan Kılıç, montun yanı sıra yelek ve ceket de üretmeye başladı. Şimdiden 11 ülkeden bayilik teklifi alan Kılıç’ın tasarladığı ürünler, kullanan kişinin isteğine göre 40, 45 ve 55 dereceye ulaşabiliyor. Montun cep kısmında yer alan kabloya bir batarya takılıyor ve batarya sayesinde altı adet ısıtma pedi harekete geçiyor. Montta bulunan butona basıldığında ise ürün 10 dakika içerisinde istenilen sıcaklığa ulaşıyor.







"BEN ÇOK ÜŞÜYEN BİRİYİM..."



Isıtmalı mont, ceket ve yelekleri anlatan Kılıç, “Ben çok üşüyen biriyim. Bu fikri nasıl hayata geçirebilirim diye sürekli düşünüyordum. 7 aylık bir çalışma sonrası 2 ay önce hayata geçirdim. Isıtmalı montun içerisinde altı adet ısıtma pedi bulunuyor. İkisi göğüs bölgesinde, ikisi böbrek bölgesinde, ikisi de sırt bölgesinde. Bu ısıtma sistemi montu 55 derece sıcaklığa kadar çıkarıyor. Montun içerisinde 224 gram ağırlığında bir bataryamız var.



"BUNU GİYİNCE KUTUPLARA BİLE GİDEBİLİR"



Cepten çıkan kabloyu bataryaya takıyoruz ve bataryayı cebe koyup montun üzerindeki butona basıyoruz. Bu buton düşük seviye, orta seviye ve yüksek seviye olarak üç aşamalı ısı üretiyor. Butonda beyaz ışık yandığında 40 derece, mavi ışık yandığında 45 derece ve kırmızı ışık yandığında 55 dereceye sahip bir montunuz oluyor. Butonlar, müşterinin tercihine göre montun içerisinde ya da dışında olabiliyor. Kişi bunu giyince kutuplara kadar bile gidebilir. Çünkü ürünlerimiz 10 dakika içerisinde 55 dereceye çıkabiliyor. 3,5 saat boyunca en yüksek seviyede ısıyı koruyabilir. Batarya bitince tekrar şarja takmak gerekiyor” dedi.







"11 ÜLKEDEN TEKLİF GELDİ"

Ürünlerin tamamının düşük derecede yıkanabildiğini, kuru temizlemede de kimyasal kullanılmadan temizlenebildiğini kaydeden Kılıç, “Elektrikli battaniyelerin içerisinde kablolar bulunur ama bizim ürünlerimizde kablo yok fiber karbon, iplik liflerden oluşuyor. Ürünlerimizi internet ortamında satmayı planlıyoruz. 11 ülkeden de bayilik teklifi geldi. Özellikle soğuk bölgelerde yaygınlaşacağına inanıyoruz. Fiyatlarımız 400 lira ve 600 lira arasında değişiyor” diye konuştu.

ASKERLER İÇİN ISITMALI KAMUFLAJ



Isıtmalı montları pek çok alana yaymaya çalışacaklarını ifade eden Kılıç, şöyle devam etti:



“Örneğin askerler için ısıtmalı kamuflaj, içlik ve çorap ile motorcular için de ısıtmalı mont yapacağız. Gün boyu dışarıda olan esnaflarımız, soğuk bölgelerde yaşayan kişiler için de gayet uygun bir ürün oldu. Dünyanın çeşitli yerlerinde bizimkinden farklı olarak ısıtmalı kıyafetler olsa da yaptığım ısıtmalı kot ceket ise dünyada ilk ve tek. Amacımız markalaşıp inovasyon oluşturabilmek.”

"BİR TEYZE 'OĞLUM YANIYORSUN' DEDİ"



Kılıç, üzerinde ısıtmalı kot ceket varken yaşadığı ilginç bir olayı ise şöyle anlattı:



“Bir gün metroya bindim. Isıtmalı kot ceketimi giymiştim. Biraz üşüyünce butona basıp ceketin ısısını yükselttim. İnsanlar butondaki ışığa dikkat kesildi, bana bakmaya başladılar. Bir teyze ‘oğlum yanıyorsun, ceketin yanıyor’ dedi. Hemen ceketin özelliğini anlattım. Vagondaki birçok insan başıma gelip ceketin ısısını kontrol etti.”



