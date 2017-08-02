İzmir'in kahraman köpeği hayatını kaybetti

11 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin kadrosunda bulunan, başta Van depremi ve Soma maden faciası olmak üzere birçok afet ve kazada arama-kurtarma çalışmalarına katılan Şans adlı köpek, yaşlılığa bağlı olarak önceki gün yaşama veda etti. Şans, eğitmeni İbrahim Yılmaz ve takım arkadaşı itfaiyeciler tarafından, Büyükşehir Belediyesi’nin Seyrek’teki 43 dönümlük arazi üzerinde kurduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığına defnedildi. Kaskı, oyuncağı ve arama kurtarma yeleği de mezarının üzerine bırakıldı. Labrador cinsi Şans, 2006 yılında henüz bir aylıkken, bir vatandaş tarafından arama-kurtarma köpeği olması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na getirilmişti. Gerekli inceleme ve eğitimlerin ardından İzmir İtfaiyesi bünyesine alınan Şans, enkazda canlı insan bulmak için yetiştirildi ve sayısız göreve katılarak pek çok hayat kurtardı. Başta Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olmak üzere yurt içi ve yurt dışındaki birçok kurumdan sertifika verilen kahraman köpek, bu süreçte Van depremi ve 301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası gibi birçok afet ve kazada görev yaptı. Şans, Van'da 2011'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 11 yaşındaki bir çocuğun enkazdan sağ çıkarılmasında da büyük rol oynamıştı.

BAYRAĞI OĞLU GECE DEVRALACAK

Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını söyleyen Şans’ın eğitmeni İbrahim Yılmaz, “Biz arama kurtarma eğitmenleri için Şans gibi köpekler tam anlamıyla bir şans aslında. 11 yıldır birlikte çok zorlu görevlere katıldık. Birçok depremde enkaz altındaki canlı insanlara ulaştık. O çok iyi bir ekip arkadaşıydı. O benim ailemin bir parçasıydı. Ne mutlu ki Şans, bize oğlu Gece'yi emanet bıraktı. Onun da babasının yolundan ilerleyerek başarılı bir arama kurtarma köpeği olacak biliyorum" dedi.