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    İzmir'in kahraman köpeği hayatını kaybetti

    (DHA)
    02 Ağustos 2017 - 10:12Son Güncelleme : 02 Ağustos 2017 - 10:12

    İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nde arama-kurtarma köpeği olarak sayısız deprem ve afette görev yapan Şans, önceki gün hayatını kaybetti. Labrador cinsi kahraman köpek, 2011 yılında Van'da meydana gelen 7.2 şiddetindeki deprem sonrasında 11 yaşındaki  bir çocuğun enkazdan sağ çıkarılmasında da büyük rol oynamıştı.

    11 yıldır İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin  kadrosunda bulunan, başta Van depremi ve Soma maden faciası olmak üzere birçok afet ve kazada arama-kurtarma çalışmalarına katılan Şans adlı köpek, yaşlılığa bağlı olarak önceki gün yaşama veda etti. Şans, eğitmeni İbrahim Yılmaz ve takım arkadaşı itfaiyeciler tarafından, Büyükşehir Belediyesi’nin Seyrek’teki 43 dönümlük arazi üzerinde kurduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığına defnedildi. Kaskı, oyuncağı ve arama kurtarma yeleği de mezarının üzerine bırakıldı. Labrador cinsi Şans, 2006 yılında henüz bir aylıkken, bir vatandaş tarafından arama-kurtarma köpeği olması için İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye  Daire Başkanlığı’na getirilmişti. Gerekli inceleme ve eğitimlerin ardından İzmir  İtfaiyesi bünyesine alınan Şans, enkazda canlı insan bulmak için yetiştirildi ve sayısız göreve katılarak pek çok hayat kurtardı. Başta Başbakanlık Acil Durum Yönetimi Başkanlığı olmak üzere yurt içi  ve yurt dışındaki birçok kurumdan sertifika verilen kahraman köpek, bu süreçte Van depremi ve 301  işçinin hayatını kaybettiği Soma maden faciası gibi birçok afet ve kazada görev yaptı. Şans, Van'da 2011'de meydana gelen 7.2 şiddetindeki depremde 11 yaşındaki  bir çocuğun enkazdan sağ çıkarılmasında da büyük rol oynamıştı.

    BAYRAĞI OĞLU GECE DEVRALACAK

    Yaşadığı acıyı tarif etmekte zorlandığını söyleyen Şans’ın eğitmeni İbrahim Yılmaz, “Biz arama kurtarma eğitmenleri için Şans gibi köpekler tam anlamıyla bir şans aslında. 11 yıldır birlikte çok zorlu görevlere katıldık. Birçok depremde enkaz altındaki canlı insanlara ulaştık. O çok iyi bir ekip arkadaşıydı. O benim ailemin bir parçasıydı. Ne mutlu ki Şans, bize oğlu Gece'yi emanet bıraktı. Onun da babasının yolundan ilerleyerek başarılı bir arama kurtarma köpeği olacak biliyorum" dedi.

    Etiketler: izmir , Köpek , hayatını kaybetti
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