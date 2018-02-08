İzmir’e yeni meslek lisesi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Özel İzmir Atatürk OSB Nedim Uysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılış törenine katıldı. Özlü burada yaptığı konuşmada bu modelin Türkiye’ye yayılmasını istediğini belirterek şunları söyledi:

“Bu örnek okulun İzmir’e, Türkiye’ye, Türk sanayisine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Bu modelin tüm Türkiye’ye yayılmasını temenni ediyorum. Bugün burada, herhangi bir okulun açılışını yapmıyoruz. Bu okul, aynı zamanda sanayileşme yolunda hızla ilerleyen ve büyük bir ivme yakalayan Türkiye’nin, eğitim sistemindeki yeni yaklaşımıdır. Çünkü büyük bir hızla kalkınan ve sanayileşen ülkemizde, ana dinamo, mesleki ve teknik eğitim olacak. Bunun gibi örnek okullar, bir yandan sanayileşme hedefimizin aranan insan kaynağını sunacak, diğer yandan meslek liselerinin bir cazibe merkezi haline gelmesini sağlayacak.

PRATİKLE TEORİK EĞİTİM BİRLEŞTİRECEKLER

Bu okulda eğitim gören öğrencilere klasik lise eğitim verilmeyecek, öğrenciler buradan alacakları teorik eğitimi pratikle birleştirecekler. Proje yönetimi, inovasyon, teknoloji yönetimi, girişimcilik gibi alanlarda deneyim kazanacaklar. Bu okullar sayesinde, 4. Sanayi Devrimi’nin öncüsü olma kararlığında olan Türkiye, yoluna emin adımlarla devam edecek. Bu açıdan mesleki ve teknik liseler, ülkemiz için hayati bir öneme sahip. Dolayısıyla bu liselere her türlü katkıyı sağlayacağız. Hükümet ve bakanlık olarak, mesleki ve teknik liseleri destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Bakanlık olarak tüm OSB’lerde teknik kolejler açmak için bütün kaynakları sonuna kadar seferber ettik. Okul ve sanayi işbirliği kanallarını sonuna kadar açacağız ve mesleki eğitimin toplumsal algısını düzeltecek düzenlemeleri hayata geçireceğiz.

İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Uğurtaş da okulda eğitim gören öğrencilerden ücret alınmadığını ve okulun giderlerinin bölge tarafından karşılandığını belirterek, 600 öğrenci kapasiteli okulun 403 öğrenciyle eğitim hayatına başladığını söyledi.