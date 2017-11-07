İzmir'e şehit ateşi düştü

Van Valiliği’nin açıklamasına göre, Çaldıran’ın Harabekordon bölgesinde dün saat 19.00 sıralarında bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Üsteğmen Sakallı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



ACI HABER VERİLDİ

Şehit düşen Üsteğmen Mehmet Sakallı’nın acı haberi, İzmir’in Beydağ İlçesi’ndeki babasının evine ulaştı. Şehadet haberi aileye, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk ile İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı psikolog ve jandarma komutanı eşliğinde verildi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı evin önünde bekledi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, Sakallı’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

CENAZESİ İZMİR’E GÖNDERİLDİ

Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı için Van’da uğurlama töreni düzenlendi. Yapılan tören ardından şehit Üsteğmen Sakallı’nın cenazesi memleketi İzmir’e gönderildi.