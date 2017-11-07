Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>İzmir'e şehit ateşi düştü

    İzmir'e şehit ateşi düştü

    Faruk ÇARK/BEYDAĞ(İzmir) - VAN (DHA)
    07.11.2017 - 08:57 | Son Güncelleme:

    VAN’ın Çaldıran İlçesi’nin Harabekordon Bölgesi’nde sızma girişiminde bulunmak isteyen PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada ağır yaralanan 27 yaşındaki Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin acı haberi, İzmir’in Beydağ İlçesi’ndeki ailesine verilirken eve Türk Bayrağı asıldı.

    Van Valiliği’nin açıklamasına göre, Çaldıran’ın Harabekordon bölgesinde dün saat 19.00 sıralarında bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK’lı teröristlerle, İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı askerler arasında çatışma çıktı. Çatışmada, Çaldıran Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Sakallı açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Üsteğmen Sakallı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    İzmire şehit ateşi düştü
    ACI HABER VERİLDİ

    Şehit düşen Üsteğmen Mehmet Sakallı’nın acı haberi, İzmir’in Beydağ İlçesi’ndeki babasının evine ulaştı. Şehadet haberi aileye, Beydağ Kaymakamı Gürkan Üçüncü, Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk ile İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne bağlı psikolog ve jandarma komutanı eşliğinde verildi. Sağlık ekipleri de tedbir amaçlı evin önünde bekledi. Şehidin evine Türk bayrağı asılırken, Sakallı’nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

    İzmire şehit ateşi düştüCENAZESİ İZMİR’E GÖNDERİLDİ

    Şehit Üsteğmen Mehmet Sakallı için Van’da uğurlama töreni düzenlendi. Yapılan tören ardından şehit Üsteğmen Sakallı’nın cenazesi memleketi İzmir’e gönderildi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri