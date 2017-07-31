İzmir'e Katarlı firmalardan çıkarma

EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, Katarlı firmaların 3-4 Ağustos’ta İzmir’de Türk üreticilerle buluşacağı müjdesini verdi. Körfez ülkelerinin uyguladığı ambargoya karşı ilk günden Katar’a destek olduklarını vurgulayan Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı organizasyonunda firmaların yanı sıra Katar Ekonomi ve Ticaret Bakanı Jassim El Sani’yi de ağırlıyacaklarına dikkat çekti.

Büyük buluşmada Türk firmaları ile ticaret ve ortak yatırım imkanlarını görüşecek olan Katarlılar, İzmir’i de yakından tanıma fırsatına sahip olacaklar. Bakan Zeybekci, ilk saatinden itibaren Katar krizinde attıkları adımları ilk kez Hürriyet’e anlattı. 5 Haziran günü Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Katar’a yönelik ambargo başlattığını hatırlatan Zeybekci, o gün yaşananları şöyle özetledi:

ÖNCELİK İNSANİ İHTİYAÇLAR

“Bu haberi gerçekleştirilmekte olan Bakanlar Kurulu esnasında öğrendik. O tarih de bildiğiniz üzere ramazan ayı içerisindeydi. Katar, alışageldiği ticaret kalıpları doğrultusunda; gıda ürünlerini komşularından, özellikle Suudi Arabistan ve BAE’den gerçekleştiriyordu. Bu haberi aldığımız zaman, tabi ramazan ayı olunca, tamamen insani saiklerle harekete geçtik.

Ben hemen Katarlı muhatabım, sevgili kardeşim Ekonomi ve Ticaret Bakanı Şeyh Ahmed bin Casim El Sani telefonda görüştüm. Türkiye’nin tüm insanı ihtiyaçlar konusunda, siyasetten bağımsız olarak Katar’ın yanında olduğumuzu ilettim. Kıymetli Bakanı da direk kendim cep telefonumdan aradım. O da hemen cevap verdi tabii.

Kısa süre içerisinde yaptığımız görüşmeler sonucunda, ramazan ayı olması itibari ile temel gıda ürünlerindeki eksikliğin giderilmesi noktasında mutabık kaldık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın bilgi ve olurları doğrultusunda Ekonomi Bakanlığımız bünyesinde çalışma arkadaşlarımızdan oluşan bir ekip kurarak hemen harekete geçtik.”

YATIRIM İMKANLARI MASADA

Zeybekci, 5 Haziran gece yarısından sonra, 6 Haziran’ın hemen ilk saatlerinde, daha gün doğmadan uçakların kalkmaya başladığını belirterek “Salı günü 180 ton süt, süt ürünleri, ayran, yoğurt ve yumurta başta olmak üzere gıda ürünlerini taşıyan üç uçak kalktı.

Tabi Türk malı algısına en ufak bir halel getirmeden, kaliteyi ön planda tutarak, ihtiyaçları gidermek ilk hedefimizdi” dedi. Ürünlerin tüm yolculuklarını takip ettiklerini ve her tür planlamayı yaptıklarını söyleyen Zeybekci, ardından da Katar’da marketlere giren Türk ürünlerinden memnuniyet seviyesini de takip ettiklerini vurguladı.

Doha’ya bir ziyaret de gerçekleştirdiklerini belirten Zeybekci, “Bu toplantılarda, özellikle arz güvenliğini gıda alanında sağlamak üzere; üçüncü ülkelerde olmak üzere Türk-Katar ortak yatırım imkânları da konuşuldu. Kurulacak çiftlikler, gıda üretim, depolama ve dağıtım merkezleri gibi alanlarda Türk firmaları ile işbirliği tesis edilmesi hususunda da mutabık kaldık.

Katarlı Bakan, Katar’ın dış ticaretinde belirli ülkelere olan bağımlılığını azaltarak ticari ilişkilerini çeşitlendirmeyi hedeflediğini ve bu anlamda en önemli ticari ortaklarının Türkiye olacağını, uzun vadeli bir plan çerçevesinde Türkiye ile daha yakın çalışmak istediklerini de ifade etti” dedi.

Katarlı Bakan El Sani ile 12 Temmuz’da Ankara’da bir araya geldiklerin ve 3-4 Ağustos’ta İzmir’de bir araya gelmek için sözleştiklerini dile getiren Zeybekci, “Kendileri beraberinde onlarca Katarlı alıcı ve yatırımcı firmayı da beraberinde getirecek. Yine bakanlığımız organizasyonunda Türk üretici ve yatırımcıları ile bir araya gelecek. Firma ve tesis ziyaretleri gerçekleştirilecek, üretim, depolama, pazarlama ve dağıtım gibi süreçlerin yerinde incelenmesi de yapılacak. Katar’dan gelen kardeşlerimiz için, gıdadan yapı malzemelerine, ilaç ve tıbbi malzemelerden plastik ürünler ve mobilyaya kadar birçok sektörden Türk ve Katarlı firma İzmir’de buluşacak” dedi.

220 UÇAK, 1 GEMİ, 16 TIR, 18 BİR TON ÜRÜN

BAKAN Zeybekci, şöyle konuştu: “Katarlı kardeşlerimizin Türk ürünü algısının üst seviyede olduğunu da büyük bir memnuniyetle gördük. Kalitesi ile ön plana çıkan ürünlere dair hem gururlandıran hem de tebessüm ettiren sosyal medya paylaşımları ile de sıkça karşılaştık. Ellerinde Türk sütü - Türk ayranı olan çocukların fotoğrafları sürekli gözümün önünde.

Sayın Cumhurbaşkanımızın fotoğraflarını araçlarına koyanlar, Türk ve Katar Bayrağını evlerinin duvarlarına asanlar, bunlar tamamen sevgi ve saygı temelli reaksiyonlar. Zira biz bu krizin kardeşler arasındaki küçük bir anlaşmazlık olarak görüyor ve değerlendiriyoruz. Askeri sevkiyatları bir kenara koyarsak, zannediyorum ki şu ana kadar Katar’a dünyanın en büyük uçar birlik harekâtını gerçekleştirdik. Tabi kastım ticari manada. Şu ana kadar 220 uçak 1 gemi ve 16 tırla 18.000 ton ihracat ürünü gönderdik. Bunların hepsi ama hepsi ihracat olarak gerçekleştirildi.”

TÜRKİYE BÖLGEDEKİ GELİŞMELERE DUYARLI

BAKAN Zeybekci, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da da kardeşler arasındaki bu durumun çözülmesi noktasında tüm taraflara itidal ve diyalog çağrısında bulunduğunu hatırlatarak “Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda çok duyarlı. Zaten en son Suudi Arabistan-Kuveyt ve Katar seyahati de bunun bir göstergesi. Bölgede kardeşler arasındaki bir problemin kimleri sevindireceği de açık. İslam Dünyasında yaşanan en küçük anlaşmazlık bile bizleri derinden üzmektedir” dedi.