İzmir'deki yurtta yaşanan iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi sayısı artıyor

Dün Özel Miyase Yılmaz ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda hizmetli olarak çalışan erkek görevli Ömer Faruk Ergen’in bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası, bir ailenin şikayeti üzerine ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili tepkiler büyürken, İzmir Barosu müdahil olarak dün yapılan zanlının mahkemedeki sorgusuna katıldı. Baro temsilcilerince, İzmir Barosu ile İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin dava sürecini sonuna kadar takip edeceği belirtildi.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da müdahil olacağı, Eğitim-Sen’in de davayı, özellikle de mağdur çocuklarla ilgili bundan sonraki süreci takip edeceği kaydedildi.



TUTUKLANDI



Bu arada olayla ilgili olarak dün gözaltına alınan zanlı Ömer Faruk Ergen, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yurt hakkında ise kapatma kararı verildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, krizle mücadele ekipleri de görevlendirildi.

11 yaşındaki bir öğrencinin ailesine durumu bildirmesi üzerine ortaya çıkan cinsel istismar skandalında en az 7 öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddialar arasında.

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