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    İzmir'deki yurtta yaşanan iğrenç olayda yeni gelişme! Şikayetçi sayısı artıyor

    Banu ŞEN/İZMİR
    22.12.2017 - 15:42 | Son Güncelleme:

    İzmir Dikili’de dün ortaya çıkan özel bir ortaöğretim erkek öğrenci yurdundaki tecavüz iddialarıyla ilgili bugün ailelerle görüşülmeye başlandığı öğrenildi. 7 öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddialar edilen olayda, şu ana kadar 2 ailenin daha şikayetçi olduğu belirtilirken, toplam şikayetçi sayısı 3’e çıktı. Ancak sayının artabileceği edinilen bilgiler arasında. Yurtta kalan çocukların, ailelerle görüşmeler tamamlandıktan sonra ÇİM’e (Çocuk İzleme Merkezi) gönderilmesi bekleniyor.

    Dün Özel Miyase Yılmaz ortaöğretim erkek öğrenci yurdunda hizmetli olarak çalışan erkek görevli Ömer Faruk Ergen’in bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiası, bir ailenin şikayeti üzerine ortaya çıkmıştı. İzmirdeki yurtta yaşanan iğrenç olayda yeni gelişme Şikayetçi sayısı artıyor
    Olayla ilgili tepkiler büyürken, İzmir Barosu müdahil olarak dün yapılan zanlının mahkemedeki sorgusuna katıldı. Baro temsilcilerince, İzmir Barosu ile İzmir Barosu Çocuk Hakları Merkezi’nin dava sürecini sonuna kadar takip edeceği belirtildi.

    Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı’nın da müdahil olacağı, Eğitim-Sen’in de davayı, özellikle de mağdur çocuklarla ilgili bundan sonraki süreci takip edeceği kaydedildi.

    TUTUKLANDI

    Bu arada olayla ilgili olarak dün gözaltına alınan zanlı Ömer Faruk Ergen, akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Yurt hakkında ise kapatma kararı verildi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili idari soruşturma başlatırken, krizle mücadele ekipleri de görevlendirildi.

    İğrenç iddialar sonrasında o yurt kapatıldıİğrenç iddialar sonrasında o yurt kapatıldı

    11 yaşındaki bir öğrencinin ailesine durumu bildirmesi üzerine ortaya çıkan cinsel istismar skandalında en az 7 öğrencinin cinsel istismara uğradığı iddialar arasında.

    İzmirdeki yurtta yaşanan iğrenç olayda yeni gelişme Şikayetçi sayısı artıyor

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    Etiketler: dikili , erkek öğrenci yurdu , tecavüz
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